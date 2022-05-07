https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/chernyshev-rasskazal-ob-ozhidaniyakh-ot-tursezona-v-abkhazii-1038990652.html

Чернышев рассказал об ожиданиях от турсезона в Абхазии

Чернышев рассказал об ожиданиях от турсезона в Абхазии

Насколько туробъекты готовы к приему отдыхающих, с какими проблемами они сталкиваются в процессе подготовки и каковы ожидания от турсезона в эфире радио... 07.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-07T17:04+0300

2022-05-07T17:04+0300

2022-05-07T16:38+0300

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Чернышев рассказал об ожиданиях от турсезона в Абхазии Чернышев рассказал об ожиданиях от турсезона в Абхазии

Говоря о турпотоке на майские праздники, Чернышев отметил, что практически нет разницы с прошлым годом, почти 95 % заполняемости."В этом году особенность турпотока в том, что если раньше продажи были месяц, два месяца, то сейчас в течение недели-двух все решается. Люди не сильно надеются на дальнюю перспективу, ждут и потом резко начинают покупать туры. Конечно, это плохо для них, потому что чем ближе приезд в Абхазию, тем дороже авиабилеты. Для нашего туриста самолет становится дорогим. Да, в отеле у нас может немного подорожало, но это не из-за того, что мы хотим заработать, нас вынуждает рынок", – сказал Чернышев.По мнению отельера, уже сегодня можно сказать, что туристический сезон в первые месяцы лета состоится."Идут продажи, идет бронирование, нормально работаем. Я хочу сказать, что курортный сезон для июня, июля состоялся, это можно смело сказать, а дальше поживем – увидим, потому что видите какая обстановка в мире", – сказал Чернышев.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, курортный сезон, подкасты, аудио