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Читанава о мертвых дельфинах на берегу Абхазии: объяснений нет
Читанава о мертвых дельфинах на берегу Абхазии: объяснений нет
О том, что может стать причиной гибели дельфинов в Черном море, как экологи мониторят ситуацию, и о роли черноморских афалинов в экосистеме в эфире радио... 07.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-07T12:21+0300
2022-05-07T12:21+0300
2022-05-07T13:13+0300
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Читанава о мертвых дельфинах на берегу Абхазии: объяснений нет
Читанава о мертвых дельфинах на берегу Абхазии: объяснений нет
В социальных сетях появились фото с мертвыми дельфинами на берегу моря. По словам эколога в научной среде объяснений этому факту нет. В середине весны по всей акватории Черного моря наблюдается феномен, когда они выбрасываются на берег, рассказал Читанава."Мы периодически мониторим состояние качества воды, отклонений, к счастью, нет. Если говорит о причинах гибели дельфинов, то можно не исключать тот факт, что таким образом происходит естественный отбор, с другой стороны, можно сказать, что инфекция в морской среде, но тогда бы страдали не только дельфины. Бывают случаи, что они попадают под винты сейнеров, но это, как правило, происходит зимой", – отметил Читанава.Афалины – редкие млекопитающие, однако говорить о том, что они на грани исчезновения, не приходится, сказал эколог. Он также рассказал о роли дельфинов в экосистеме.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, черное море, дельфины, аудио
Читанава о мертвых дельфинах на берегу Абхазии: объяснений нет
12:21 07.05.2022 (обновлено: 13:13 07.05.2022)
О том, что может стать причиной гибели дельфинов в Черном море, как экологи мониторят ситуацию, и о роли черноморских афалинов в экосистеме в эфире радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
В социальных сетях появились фото с мертвыми дельфинами на берегу моря. По словам эколога в научной среде объяснений этому факту нет. В середине весны по всей акватории Черного моря наблюдается феномен, когда они выбрасываются на берег, рассказал Читанава.
"Мы периодически мониторим состояние качества воды, отклонений, к счастью, нет. Если говорит о причинах гибели дельфинов, то можно не исключать тот факт, что таким образом происходит естественный отбор, с другой стороны, можно сказать, что инфекция в морской среде, но тогда бы страдали не только дельфины. Бывают случаи, что они попадают под винты сейнеров, но это, как правило, происходит зимой", – отметил Читанава.
Афалины – редкие млекопитающие, однако говорить о том, что они на грани исчезновения, не приходится, сказал эколог. Он также рассказал о роли дельфинов в экосистеме.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.