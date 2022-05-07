https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/chitanava-o-mertvykh-delfinakh-na-beregu-abkhazii-obyasneniy-net-1038940324.html

Читанава о мертвых дельфинах на берегу Абхазии: объяснений нет

Читанава о мертвых дельфинах на берегу Абхазии: объяснений нет

О том, что может стать причиной гибели дельфинов в Черном море, как экологи мониторят ситуацию, и о роли черноморских афалинов в экосистеме в эфире радио... 07.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-07T12:21+0300

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Читанава о мертвых дельфинах на берегу Абхазии: объяснений нет Читанава о мертвых дельфинах на берегу Абхазии: объяснений нет

В социальных сетях появились фото с мертвыми дельфинами на берегу моря. По словам эколога в научной среде объяснений этому факту нет. В середине весны по всей акватории Черного моря наблюдается феномен, когда они выбрасываются на берег, рассказал Читанава."Мы периодически мониторим состояние качества воды, отклонений, к счастью, нет. Если говорит о причинах гибели дельфинов, то можно не исключать тот факт, что таким образом происходит естественный отбор, с другой стороны, можно сказать, что инфекция в морской среде, но тогда бы страдали не только дельфины. Бывают случаи, что они попадают под винты сейнеров, но это, как правило, происходит зимой", – отметил Читанава.Афалины – редкие млекопитающие, однако говорить о том, что они на грани исчезновения, не приходится, сказал эколог. Он также рассказал о роли дельфинов в экосистеме.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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