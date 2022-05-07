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Делегация из Абхазии прибыла в Южную Осетию для наблюдения за выборами
Делегация из Абхазии прибыла в Южную Осетию для наблюдения за выборами
Наблюдать за вторым туром выборов президента Южной Осетии будут наблюдатели из России, ДНР, ЛНР и Абхазии. 07.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-07T17:16+0300
2022-05-07T17:16+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Делегация Абхазии прибыла в Южную Осетию для участия в качестве международных наблюдателей на президентских выборах. За подготовкой и проведением второго тура выборов президента Южной Осетии от Абхазии будут следить депутаты Народного Собрания Венори Бебия, Беслан Эмурхба и Алмас Акаба.Выборы пройдут в воскресенье 8 мая. На пост главы государства претендуют действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Первый тур выборов прошел 10 апреля. В составе абхазской делегации наблюдателей тогда были депутаты VI созыва Парламента.В Южной Осетии зарегистрировано более 32 тысяч избирателей. Избирательные участки будут открыты также в Москве, Сухуме и Владикавказе.
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Делегация из Абхазии прибыла в Южную Осетию для наблюдения за выборами
17:16 07.05.2022 (обновлено: 17:21 07.05.2022)
Наблюдать за вторым туром выборов президента Южной Осетии будут наблюдатели из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Делегация Абхазии прибыла в Южную Осетию для участия в качестве международных наблюдателей на президентских выборах.
За подготовкой и проведением второго тура выборов президента Южной Осетии от Абхазии будут следить депутаты Народного Собрания Венори Бебия, Беслан Эмурхба и Алмас Акаба.
Выборы пройдут в воскресенье 8 мая. На пост главы государства претендуют действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев.
Первый тур выборов прошел 10 апреля. В составе абхазской делегации наблюдателей тогда были депутаты VI созыва Парламента.
В Южной Осетии зарегистрировано более 32 тысяч избирателей. Избирательные участки будут открыты также в Москве, Сухуме и Владикавказе.