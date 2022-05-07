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"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения

"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения

Во время разминки не нужно делать круговые движения коленями. При тренировке на пресс - не отрывайте поясницу от пола! Какие упражнения, которые мы привыкли... 07.05.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения "Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения

Почему во время приседаний нельзя прогибаться в пояснице? Можно ли навредить себе, вращая обруч? И почему девушкам, желающим уменьшить талию, бесполезно делать наклоны с гантелями? Объясняет преподаватель Колледжа бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера, мастер спорта по жиму лежа, чемпион Москвы и рекордсмен России по Русскому жиму Кирилл Павлецов.02:55 “Очень многие косячат с прессом”06:13 Как связаны мышцы пресса и приседания со штангой за головой08:45 Что мы неправильно делаем во время разминки11:30 “Часто люди колени сводят внутрь”. Как правильно приседать14:45 Выпрямлять до упора локти и колени - абсолютное противопоказание15:35 Что хорошего и опасного в планке17:00 Наклоны с гантелями не делают талию тонкой?18:20 Какие проблемы может вызвать обруч19:45 Отжимания и подтягивания: стоит ли осторожничатьСлушайте подкасты РИА Новости

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