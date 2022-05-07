https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/prigranichnoe-s-ukrainoy-selo-v-pridnestrove-atakovali-s-dronov-1038995114.html

Приграничное с Украиной село в Приднестровье атаковали с дронов

Приграничное с Украиной село в Приднестровье атаковали с дронов

После недавних терактов в Приднестровской Молдавской республике там ввели "красный" уровень террористической опасности, он может быть продлен после 10 мая. 07.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-07T10:35+0300

2022-05-07T10:35+0300

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В Приднестровье около границы с Украиной произошло четыре взрыва вечером в пятницу, взрывные устройства были сброшены с беспилотника, заявили в пресс-центре МВД непризнанной ПМР.В ведомстве отметили, что глубина воронок достигает примерно 1 метра, диаметр – около 25 сантиметров. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства взяты на экспертизу.Это уже второй факт активных действий в районе села Воронково: первая атака была 5 мая вечером, когда с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Во всех случаях пострадавших нет, отметили в МВД.Ранее в Приднестровье произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, он может быть продлен после 10 мая. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". По словам главы ПМР Вадима Красносельскго, следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

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в мире, приднестровская молдавская республика, новости, украина, вооруженные силы украины