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Российская авиация сбила два украинских самолета и три вертолета
Российская авиация сбила два украинских самолета и три вертолета
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 154 самолета и 115 вертолетов воздушных сил Украины. 07.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-07T20:41+0300
2022-05-07T20:41+0300
2022-05-08T10:34+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Российская авиация сбила у острова Змеиный украинские два украинских самолета и три вертолета, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2". Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав", - заявил он.Корме того, на военных аэродромах в районах Арциза, Одессы и Вознесенска была уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотники и средства поражения.Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе Волчеяровка ЛНР, а также два склада боеприпасов в районе Северска Донецкой Народной Республики.Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены еще 26 военных объектов Украины. Ударами уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники.Ракетными войска и артиллерия России в течение дня поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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новости, россия, украина, армия, министерство обороны рф, вооружения
Российская авиация сбила два украинских самолета и три вертолета
20:41 07.05.2022 (обновлено: 10:34 08.05.2022)
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 154 самолета и 115 вертолетов воздушных сил Украины.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik.
Российская авиация сбила у острова Змеиный украинские два украинских самолета и три вертолета, сообщил
официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2". Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав", - заявил он.
Корме того, на военных аэродромах в районах Арциза, Одессы и Вознесенска была уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотники и средства поражения.
Также, в субботу российскими "Искандерами" в районах железнодорожных станций Харьковской области были уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады ВСУ.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе Волчеяровка ЛНР, а также два склада боеприпасов в районе Северска Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены еще 26 военных объектов Украины. Ударами уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники.
Ракетными войска и артиллерия России в течение дня поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.