https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/sledkom-rassleduet-prestuplenie-v-otnoshenii-rossiyskikh-zhurnalistov-v-berline-1039001437.html
Следком расследует преступление в отношении российских журналистов в Берлине
Следком расследует преступление в отношении российских журналистов в Берлине
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства совершения преступления против журналистов РИА... 07.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-07T21:51+0300
2022-05-07T21:51+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства совершения преступления против журналистов РИА Новости в Берлине, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей", - говорится в сообщении.По данным следствия, окно одной из квартир в доме, где живут сотрудники корпунктов агентства, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.Для установления деталей происшествия глава СК поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.
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россия, германия, журналисты, сми
Следком расследует преступление в отношении российских журналистов в Берлине
21:51 07.05.2022 (обновлено: 21:54 07.05.2022) СУХУМ, 7 мая - Sputnik.
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства совершения преступления против журналистов РИА Новости в Берлине, сообщается
в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, окно одной из квартир в доме, где живут сотрудники корпунктов агентства, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.
"Жильцы были эвакуированы, а прибывшие саперы подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством, которое было дезактивировано", - добавляется в сообщении.
Для установления деталей происшествия глава СК поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.