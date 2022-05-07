https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/sledkom-rassleduet-prestuplenie-v-otnoshenii-rossiyskikh-zhurnalistov-v-berline-1039001437.html

Следком расследует преступление в отношении российских журналистов в Берлине

Следком расследует преступление в отношении российских журналистов в Берлине

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства совершения преступления против журналистов РИА... 07.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства совершения преступления против журналистов РИА Новости в Берлине, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей", - говорится в сообщении.По данным следствия, окно одной из квартир в доме, где живут сотрудники корпунктов агентства, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.Для установления деталей происшествия глава СК поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.

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россия, германия, журналисты, сми