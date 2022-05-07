https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/v-kharkovskoy-oblasti-unichtozheno-skoplenie-voennoy-tekhniki-ot-es-i-ssha-1038995382.html

В Харьковской области уничтожено скопление военной техники от ЕС и США

В Харьковской области уничтожено скопление военной техники от ЕС и США

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В ходе спецоперации российские войска уничтожили в Харьковской области крупное скопление иностранной военной техники, поступившей на... 07.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-07T10:55+0300

2022-05-07T10:55+0300

2022-05-07T11:11+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

вооружения

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/02/1037889510_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06f3c8c0c08310191c0a09874b2f781f.jpg

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В ходе спецоперации российские войска уничтожили в Харьковской области крупное скопление иностранной военной техники, поступившей на Украину от ЕС и США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России было поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут в ДНР. Российская авиация за ночь поразила еще 18 военных объектов Украины. Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.Российская ПВО сбила еще 13 украинских беспилотников в Николаевской и Херсонской областях, в районах Донецкой Народной Республики. Над Изюмом были перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и девять реактивных снарядов системы "Смерч".

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, новости, министерство обороны рф, вооружения, армия