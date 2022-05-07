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В Харьковской области уничтожено скопление военной техники от ЕС и США
В Харьковской области уничтожено скопление военной техники от ЕС и США
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В ходе спецоперации российские войска уничтожили в Харьковской области крупное скопление иностранной военной техники, поступившей на... 07.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-07T10:55+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В ходе спецоперации российские войска уничтожили в Харьковской области крупное скопление иностранной военной техники, поступившей на Украину от ЕС и США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России было поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут в ДНР. Российская авиация за ночь поразила еще 18 военных объектов Украины. Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.Российская ПВО сбила еще 13 украинских беспилотников в Николаевской и Херсонской областях, в районах Донецкой Народной Республики. Над Изюмом были перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и девять реактивных снарядов системы "Смерч".
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В Харьковской области уничтожено скопление военной техники от ЕС и США
10:55 07.05.2022 (обновлено: 11:11 07.05.2022) СУХУМ, 7 мая - Sputnik.
В ходе спецоперации российские войска уничтожили в Харьковской области крупное скопление иностранной военной техники, поступившей на Украину от ЕС и США, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", - заявил он.
В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России было поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут в ДНР.
Российская авиация за ночь поразила еще 18 военных объектов Украины. Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Российская ПВО сбила еще 13 украинских беспилотников в Николаевской и Херсонской областях, в районах Донецкой Народной Республики. Над Изюмом были перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и девять реактивных снарядов системы "Смерч".