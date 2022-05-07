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Вице-премьер Владимир Делба поздравил ветерана Алексея Шония с Днем Победы

Вице-премьер Владимир Делба поздравил ветерана Алексея Шония с Днем Победы

В Абхазии сегодня живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны, 14 из них - в Сухуме. К 9 Мая государство оказало внимание всем фронтовикам. 07.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-07T15:25+0300

2022-05-07T15:25+0300

2022-05-07T15:25+0300

в абхазии

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В преддверии 77-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной Войне вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба поздравил ветерана Алексея Шония с праздником, сообщается на сайте Минфина.Он отметил, что память о великой Победе будет для всех последующих поколений вечным примером, образцом мужества и стойкости. Ветерану Алексею Шония 98 лет. Услышав о начале войны, он добровольно ушел на фронт. В 1942 году участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи, Ростова. В бою за освобождение Киева был тяжело ранен. Подлечившись, он вступил в секретный специальный взвод Уральского военного округа, но полученная в бою рана не позволила Алексею продолжить военный путь. В 1944 году Шония вернулся в Абхазию и почти 50 лет проработал в Ткуарчалской шахте. Сегодня Алексей Шония возглавляет Абхазский Совет ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20150503/1014577305.html

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