Вице-премьер Владимир Делба поздравил ветерана Алексея Шония с Днем Победы
© Foto / Министерство финансов АбхазииВладимир Делба поздравил Алексея Шония с Днем Победы
© Foto / Министерство финансов Абхазии
В Абхазии сегодня живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны, 14 из них - в Сухуме. К 9 Мая государство оказало внимание всем фронтовикам.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В преддверии 77-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной Войне вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба поздравил ветерана Алексея Шония с праздником, сообщается на сайте Минфина.
"От имени руководства страны и от себя лично поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы! 9 мая – священная дата для всех поколений, ставшая символом беспрецедентного героизма, верности Родине и единения народа", - сказал Делба.
Он отметил, что память о великой Победе будет для всех последующих поколений вечным примером, образцом мужества и стойкости.
Ветерану Алексею Шония 98 лет. Услышав о начале войны, он добровольно ушел на фронт. В 1942 году участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи, Ростова. В бою за освобождение Киева был тяжело ранен. Подлечившись, он вступил в секретный специальный взвод Уральского военного округа, но полученная в бою рана не позволила Алексею продолжить военный путь. В 1944 году Шония вернулся в Абхазию и почти 50 лет проработал в Ткуарчалской шахте. Сегодня Алексей Шония возглавляет Абхазский Совет ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Ветерану Алексею Шония 98 лет. Услышав о начале войны, он добровольно ушел на фронт. В 1942 году участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи, Ростова. В бою за освобождение Киева был тяжело ранен. Подлечившись, он вступил в секретный специальный взвод Уральского военного округа, но полученная в бою рана не позволила Алексею продолжить военный путь. В 1944 году Шония вернулся в Абхазию и почти 50 лет проработал в Ткуарчалской шахте. Сегодня Алексей Шония возглавляет Абхазский Совет ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.