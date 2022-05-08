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В честь Победы: конно-спортивные игры в Дурипше

В честь Победы: конно-спортивные игры в Дурипше

В соревнованиях принимают участие команды, представляющие семь сел Гудаутского района. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

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В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш проходят конно-спортивные соревнования.В программе конно-спортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка. Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая. Победители будут награждены кубками и денежными призами.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

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