В честь Победы: конно-спортивные игры в Дурипше

В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш проходят конно-спортивные соревнования.В программе конно-спортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка. Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая. Победители будут награждены кубками и денежными призами.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
В соревнованиях принимают участие команды, представляющие семь сел Гудаутского района.
В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш проходят конно-спортивные соревнования.
В программе конно-спортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка.
Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая. Победители будут награждены кубками и денежными призами.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.