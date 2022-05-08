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В честь Победы: конно-спортивные игры в Дурипше
В честь Победы: конно-спортивные игры в Дурипше
В соревнованиях принимают участие команды, представляющие семь сел Гудаутского района. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
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В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш проходят конно-спортивные соревнования.В программе конно-спортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка. Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая. Победители будут награждены кубками и денежными призами.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
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фото, фото , мультимедиа, скачки, абхазия, гудаутский район

В честь Победы: конно-спортивные игры в Дурипше

16:15 08.05.2022 (обновлено: 16:36 08.05.2022)
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В соревнованиях принимают участие команды, представляющие семь сел Гудаутского района.
В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш проходят конно-спортивные соревнования.
В программе конно-спортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка.
Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая. Победители будут награждены кубками и денежными призами.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конно-спортивные соревнования в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открылись в Дурипше 8 мая.

Конно-спортивные соревнования в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открылись в Дурипше 8 мая. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конно-спортивные соревнования в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открылись в Дурипше 8 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В играх принимают участие команды из сел: Аацы, Куланырхуа, Ачандара, Звандрипш, Дурипш, Лыхны, Джирхуа.

В играх принимают участие команды из сел: Аацы, Куланырхуа, Ачандара, Звандрипш, Дурипш, Лыхны, Джирхуа. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В играх принимают участие команды из сел: Аацы, Куланырхуа, Ачандара, Звандрипш, Дурипш, Лыхны, Джирхуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе соревнований четыре вида командных игр.

В программе соревнований четыре вида командных игр. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе соревнований четыре вида командных игр.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это метание дротиков, конный футбол, джигитовка и рубка.

Это метание дротиков, конный футбол, джигитовка и рубка. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это метание дротиков, конный футбол, джигитовка и рубка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А также забеги на дистанциях 1400,1800, два забега на 2000 и на 4000 метров.

А также забеги на дистанциях 1400,1800, два забега на 2000 и на 4000 метров. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

А также забеги на дистанциях 1400,1800, два забега на 2000 и на 4000 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Упорная борьба наездников на финишных дистанциях.

Упорная борьба наездников на финишных дистанциях. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Упорная борьба наездников на финишных дистанциях.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Погода в праздничные дни в Абхазии выдалась дождливой.

Погода в праздничные дни в Абхазии выдалась дождливой. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Погода в праздничные дни в Абхазии выдалась дождливой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездник во время конно-спортивной игры – метание дротиков.

Наездник во время конно-спортивной игры – метание дротиков. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездник во время конно-спортивной игры – метание дротиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пущенный дротик должен попасть в противника или же его лошадь.

Пущенный дротик должен попасть в противника или же его лошадь. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пущенный дротик должен попасть в противника или же его лошадь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Если "снаряд" попадает в соперника, судья начисляет два балла, если в его лошадь, то один балл.

Если &quot;снаряд&quot; попадает в соперника, судья начисляет два балла, если в его лошадь, то один балл. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Если "снаряд" попадает в соперника, судья начисляет два балла, если в его лошадь, то один балл.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая.

Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая.

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