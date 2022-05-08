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"Смуглянка" и "Катюша": концерт камерного оркестра Абхазии

"Смуглянка" и "Катюша": концерт камерного оркестра Абхазии

Государственный камерный оркестр Абхазии под управлением главного дирижера и художественного руководителя Давида Терзян провел концерт "Музыка Победы" на... 08.05.2022, Sputnik Абхазия

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Государственный камерный оркестр Абхазии исполнил классические музыкальные произведения, всеми любимые песни Победы, такие как "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и многие другие, а также традиционные абхазские мелодии.Организаторы создали на площадке "Гума" праздничную атмосферу, были развешаны георгиевские ленточки, и расставлены знамена Победы.Картинку дополнял белоснежный автомобиль – советский ГАЗ 21 "Волга", который пользовался большой популярностью у посетителей.Организаторы концерта - культурно-деловая платформа "Гума" и Координационный союз организаций русских соотечественников в Абхазии при поддержке Посольства России в Абхазии.

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