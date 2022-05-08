"Смуглянка" и "Катюша": концерт камерного оркестра Абхазии

Государственный камерный оркестр Абхазии исполнил классические музыкальные произведения, всеми любимые песни Победы, такие как "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и многие другие, а также традиционные абхазские мелодии.Организаторы создали на площадке "Гума" праздничную атмосферу, были развешаны георгиевские ленточки, и расставлены знамена Победы.Картинку дополнял белоснежный автомобиль – советский ГАЗ 21 "Волга", который пользовался большой популярностью у посетителей.Организаторы концерта - культурно-деловая платформа "Гума" и Координационный союз организаций русских соотечественников в Абхазии при поддержке Посольства России в Абхазии.
Государственный камерный оркестр Абхазии под управлением главного дирижера и художественного руководителя Давида Терзян провел концерт "Музыка Победы" на культурно-деловой площадке "Гума" в воскресенье 8 мая.
Государственный камерный оркестр Абхазии исполнил классические музыкальные произведения, всеми любимые песни Победы, такие как "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и многие другие, а также традиционные абхазские мелодии.
Организаторы создали на площадке "Гума" праздничную атмосферу, были развешаны георгиевские ленточки, и расставлены знамена Победы.
Картинку дополнял белоснежный автомобиль – советский ГАЗ 21 "Волга", который пользовался большой популярностью у посетителей.
Организаторы концерта - культурно-деловая платформа "Гума" и Координационный союз организаций русских соотечественников в Абхазии при поддержке Посольства России в Абхазии.