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"Смуглянка" и "Катюша": концерт камерного оркестра Абхазии
"Смуглянка" и "Катюша": концерт камерного оркестра Абхазии
Государственный камерный оркестр Абхазии под управлением главного дирижера и художественного руководителя Давида Терзян провел концерт "Музыка Победы" на... 08.05.2022, Sputnik Абхазия
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Государственный камерный оркестр Абхазии исполнил классические музыкальные произведения, всеми любимые песни Победы, такие как "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и многие другие, а также традиционные абхазские мелодии.Организаторы создали на площадке "Гума" праздничную атмосферу, были развешаны георгиевские ленточки, и расставлены знамена Победы.Картинку дополнял белоснежный автомобиль – советский ГАЗ 21 "Волга", который пользовался большой популярностью у посетителей.Организаторы концерта - культурно-деловая платформа "Гума" и Координационный союз организаций русских соотечественников в Абхазии при поддержке Посольства России в Абхазии.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, сухум, вов

"Смуглянка" и "Катюша": концерт камерного оркестра Абхазии

22:00 08.05.2022 (обновлено: 22:38 08.05.2022)
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Государственный камерный оркестр Абхазии под управлением главного дирижера и художественного руководителя Давида Терзян провел концерт "Музыка Победы" на культурно-деловой площадке "Гума" в воскресенье 8 мая.
Государственный камерный оркестр Абхазии исполнил классические музыкальные произведения, всеми любимые песни Победы, такие как "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и многие другие, а также традиционные абхазские мелодии.
Организаторы создали на площадке "Гума" праздничную атмосферу, были развешаны георгиевские ленточки, и расставлены знамена Победы.
Картинку дополнял белоснежный автомобиль – советский ГАЗ 21 "Волга", который пользовался большой популярностью у посетителей.
Организаторы концерта - культурно-деловая платформа "Гума" и Координационный союз организаций русских соотечественников в Абхазии при поддержке Посольства России в Абхазии.
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазии День Победы в Великой Отечественной традиционно отмечают широко.

В Абхазии День Победы в Великой Отечественной традиционно отмечают широко. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазии День Победы в Великой Отечественной традиционно отмечают широко.

© Sputnik / Марианна Кубрава

По всей республике проходя памятные мероприятия и концерты.

По всей республике проходя памятные мероприятия и концерты. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

По всей республике проходя памятные мероприятия и концерты.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Праздновать начинают за несколько дней до 9 Мая.

Праздновать начинают за несколько дней до 9 Мая. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Праздновать начинают за несколько дней до 9 Мая.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В преддверии Дня Победы на культурно-деловой площадке "Гума" прошел концерт.

В преддверии Дня Победы на культурно-деловой площадке &quot;Гума&quot; прошел концерт. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

В преддверии Дня Победы на культурно-деловой площадке "Гума" прошел концерт.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Для зрителей выступил Государственный Камерный оркестр.

Для зрителей выступил Государственный Камерный оркестр. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Для зрителей выступил Государственный Камерный оркестр.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Коллектив под управлением Давида Терзян исполнил известные военные песни.

Коллектив под управлением Давида Терзян исполнил известные военные песни. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Коллектив под управлением Давида Терзян исполнил известные военные песни.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Послушать великие произведения на "Гума" пришло много людей.

Послушать великие произведения на &quot;Гума&quot; пришло много людей. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Послушать великие произведения на "Гума" пришло много людей.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Зрители услышали такие песни как "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и многие другие.

Зрители услышали такие песни как &quot;Катюша&quot;, &quot;Смуглянка&quot;, &quot;День Победы&quot; и многие другие. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Зрители услышали такие песни как "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и многие другие.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Прозвучали также традиционные абхазские мелодии.

Прозвучали также традиционные абхазские мелодии. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Прозвучали также традиционные абхазские мелодии.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Днем ранее камерный оркестр выступил в Государственной филармонии. В концерте принимала участие Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова.

Днем ранее камерный оркестр выступил в Государственной филармонии. В концерте принимала участие Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Днем ранее камерный оркестр выступил в Государственной филармонии. В концерте принимала участие Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Песни войны на "Гума" исполняли солисты Елена Анкваб, Алхас Ферзба и Астамур Квициния.

Песни войны на &quot;Гума&quot; исполняли солисты Елена Анкваб, Алхас Ферзба и Астамур Квициния. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Песни войны на "Гума" исполняли солисты Елена Анкваб, Алхас Ферзба и Астамур Квициния.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Военные песни они пели вместе со зрителями, которые подпевали им.

Военные песни они пели вместе со зрителями, которые подпевали им. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Военные песни они пели вместе со зрителями, которые подпевали им.

© Sputnik / Марианна Кубрава

По окончании выступления, присутствующие долгое время рукоплескали артистам и благодарили за концерт.

По окончании выступления, присутствующие долгое время рукоплескали артистам и благодарили за концерт. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

По окончании выступления, присутствующие долгое время рукоплескали артистам и благодарили за концерт.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Концерт "Музыка Победы" продолжался в течение часа.

Концерт &quot;Музыка Победы&quot; продолжался в течение часа. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Концерт "Музыка Победы" продолжался в течение часа.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Организаторы концерта - культурно-деловая платформа "Гума" и Координационный союз организаций русских соотечественников в Абхазии при поддержке Посольства России в Абхазии.

Организаторы концерта - культурно-деловая платформа &quot;Гума&quot; и Координационный союз организаций русских соотечественников в Абхазии при поддержке Посольства России в Абхазии. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Организаторы концерта - культурно-деловая платформа "Гума" и Координационный союз организаций русских соотечественников в Абхазии при поддержке Посольства России в Абхазии.

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