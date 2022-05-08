https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/aviatsiya-rossii-unichtozhila-do-420-natsionalistov-na-ukraine-1039004330.html

Авиация России уничтожила до 420 националистов на Украине

Авиация России уничтожила до 420 националистов на Украине

Среди пораженных ВС России украинских объектов - три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T10:53+0300

2022-05-08T10:53+0300

2022-05-08T11:31+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Российская авиация поразила 130 военных объектов Украины, уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он рассказал, что среди пораженных объектов три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье."В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники", - уточнил Конашенков.Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2".

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украина, россия, министерство обороны рф