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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/aviatsiya-rossii-unichtozhila-do-420-natsionalistov-na-ukraine-1039004330.html
Авиация России уничтожила до 420 националистов на Украине
Авиация России уничтожила до 420 националистов на Украине
Среди пораженных ВС России украинских объектов - три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T10:53+0300
2022-05-08T11:31+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Российская авиация поразила 130 военных объектов Украины, уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он рассказал, что среди пораженных объектов три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье."В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники", - уточнил Конашенков.Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2".
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украина, россия, министерство обороны рф

Авиация России уничтожила до 420 националистов на Украине

10:53 08.05.2022 (обновлено: 11:31 08.05.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Среди пораженных ВС России украинских объектов - три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Российская авиация поразила 130 военных объектов Украины, уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины", - сказал Конашенков.
Он рассказал, что среди пораженных объектов три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье.
"В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники", - уточнил Конашенков.
Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2".
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