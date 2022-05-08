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Гергедава о развитии тайского бокса в Абхазии: набираем обороты
Гергедава о развитии тайского бокса в Абхазии: набираем обороты
Главный тренер сборной Абхазии по тайскому боксу Теймураз Гергедава в эфире радио Sputnik рассказал о триумфальном выступлении абхазских спортсменов на... 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T14:10+0300
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Дополнительное время: Гергедава о развитии абхазских тайбоксеров
Дополнительное время: Гергедава о развитии абхазских тайбоксеров
Пять тайбоксеров из Абхазии завоевали медали первенства России. Рассказывая о турнире в Нижнем Новгороде, который проходил с 19 по 24 апреля, Гергедава назвал триумфальным выступление абхазской команды.Несмотря на то, что были трудности, связанные с пандемией коронавируса, много изменилось в хорошую сторону для Федерации тайского бокса Абхазии, сказал Гергедава. "Мы пополнили наши залы, пополнился тренерский состав. Приехал еще один тренер из Северной Осетии, который тренирует в Новом Афоне, где мы открыли секцию. Мы набираем обороты", - отметил глава Федерации тайского бокса. В общей сложности сложности около 500 детей в Абхазии занимаются сейчас этим видом спорта.Теймураз Гергедава отметил, что в Абхазии на ближайшее время запланированы турниры, где будут яркие, красочные бои, за которыми будут следить большие гости из России.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
Гергедава о развитии тайского бокса в Абхазии: набираем обороты
Главный тренер сборной Абхазии по тайскому боксу Теймураз Гергедава в эфире радио Sputnik рассказал о триумфальном выступлении абхазских спортсменов на первенстве России, о возможности выступать под своим флагом и о развитии этого вида спорта в республике.
Пять тайбоксеров из Абхазии завоевали медали первенства России. Рассказывая о турнире в Нижнем Новгороде, который проходил с 19 по 24 апреля, Гергедава назвал триумфальным выступление абхазской команды.
Несмотря на то, что были трудности, связанные с пандемией коронавируса, много изменилось в хорошую сторону для Федерации тайского бокса Абхазии, сказал Гергедава.
"Мы пополнили наши залы, пополнился тренерский состав. Приехал еще один тренер из Северной Осетии, который тренирует в Новом Афоне, где мы открыли секцию. Мы набираем обороты", - отметил глава Федерации тайского бокса.
В общей сложности сложности около 500 детей в Абхазии занимаются сейчас этим видом спорта.
Теймураз Гергедава отметил, что в Абхазии на ближайшее время запланированы турниры, где будут яркие, красочные бои, за которыми будут следить большие гости из России.
Подробности слушайте в аудиофайле.