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Объявлены предварительные итоги выборов президента Южной Осетии

Объявлены предварительные итоги выборов президента Южной Осетии

В Южной Осетии в воскресенье 8 мая прошел второй тур президентских выборов. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

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южная осетия

президент

политика

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. После обработки 18% избирательных бюллетеней во втором туре выборов президента Южной Осетии лидирует Алан Гаглоев, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на главу ЦИК Эмилию Гагиеву.За Гаглоева проголосовали 3686 человек - 59,2% от общего числа обработанных бюллетеней. Против всех проголосовали 236 человек.На этом, по словам представителей ЦИК, информационный центр на сегодня завершает свою работу.Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов.

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южная осетия, президент, политика