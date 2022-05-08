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Объявлены предварительные итоги выборов президента Южной Осетии
Объявлены предварительные итоги выборов президента Южной Осетии
В Южной Осетии в воскресенье 8 мая прошел второй тур президентских выборов. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T23:25+0300
2022-05-08T23:25+0300
2022-05-08T23:26+0300
южная осетия
президент
политика
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. После обработки 18% избирательных бюллетеней во втором туре выборов президента Южной Осетии лидирует Алан Гаглоев, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на главу ЦИК Эмилию Гагиеву.За Гаглоева проголосовали 3686 человек - 59,2% от общего числа обработанных бюллетеней. Против всех проголосовали 236 человек.На этом, по словам представителей ЦИК, информационный центр на сегодня завершает свою работу.Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов.
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южная осетия, президент, политика
Объявлены предварительные итоги выборов президента Южной Осетии
23:25 08.05.2022 (обновлено: 23:26 08.05.2022)
В Южной Осетии в воскресенье 8 мая прошел второй тур президентских выборов.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik.
После обработки 18% избирательных бюллетеней во втором туре выборов президента Южной Осетии лидирует Алан Гаглоев, пишет Sputnik Южная Осетия
со ссылкой на главу ЦИК Эмилию Гагиеву.
Нагиева отметила, что за действующего президента Анатолия Бибилова проголосовали 2274 пришедших на участки граждан - 37% от общего числа обработанных бюллетеней.
За Гаглоева проголосовали 3686 человек - 59,2% от общего числа обработанных бюллетеней. Против всех проголосовали 236 человек.
На этом, по словам представителей ЦИК, информационный центр на сегодня завершает свою работу.
Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов.