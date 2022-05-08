https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/prezident-abkhazii-pochtil-pamyat-yuriya-voronova-1039003153.html

Президент Абхазии почтил память Юрия Воронова

Президент Абхазии почтил память Юрия Воронова

Выдающийся ученый археолог, политик и общественный деятель Юрий Воронов родился 8 мая 1941 года. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T12:15+0300

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2022-05-08T14:27+0300

в абхазии

аслан бжания

юрий воронов

абхазия

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к памятнику Юрия Воронова в Сухуме. Юрий Воронов родился в селе Цебельда Гулрыпшского района Абхазии в родовой усадьбе Вороновых "Ясочка" 8 мая 1941 года. Доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета, возглавлял Цебельдинский историко-культурный заповедник.В 1990-1995 годах Воронов был депутатом Верховного Совета Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии вел информационную борьбу по защите интересов Абхазии, участвовал в переговорном процесс. В послевоенное время был вице-премьером. До своей трагической гибели руководил Конгрессом русских общин в Абхазии. Юрий Воронов был убит в сентябре 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210911/Zaschitnik-istiny-pamyati-Yuriya-Voronova--1033193194.html

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аслан бжания, юрий воронов, абхазия