https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/putin-pozdravil-lidera-i-narod-abkhazii-s-77-y-godovschinoy-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-1039005912.html

Путин поздравил лидера и народ Абхазии с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной

Путин поздравил лидера и народ Абхазии с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной

Российский лидер передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T12:52+0300

2022-05-08T12:52+0300

2022-05-08T14:14+0300

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы лидерам и гражданам Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин отметил, что в День Победы отдают дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.Владимир Путин пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что российские военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210509/Abkhaziya-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-1027304589.html

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