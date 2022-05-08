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Путин поздравил лидера и народ Абхазии с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
Путин поздравил лидера и народ Абхазии с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
Российский лидер передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T12:52+0300
2022-05-08T12:52+0300
2022-05-08T14:14+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы лидерам и гражданам Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин отметил, что в День Победы отдают дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.Владимир Путин пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что российские военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210509/Abkhaziya-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-1027304589.html
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Путин поздравил лидера и народ Абхазии с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
12:52 08.05.2022 (обновлено: 14:14 08.05.2022)
Российский лидер передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik.
Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы лидерам и гражданам Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины. Об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что в День Победы отдают дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.
"Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", – говорится в посланиях.
Владимир Путин пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что российские военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны.