https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/spasateli-mchs-poluchili-signal-o-pomoschi-ot-turista-puteshestvuyuschego-v-gorakh-abkhazii-1039013032.html

Спасатели МЧС получили сигнал о помощи от туриста, путешествующего в горах Абхазии

Спасатели МЧС получили сигнал о помощи от туриста, путешествующего в горах Абхазии

Группа туристов путешествовала в горном массиве Куджба Иашта Гудаутского района. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T18:00+0300

2022-05-08T18:00+0300

2022-05-08T19:13+0300

в абхазии

мчс абхазии

горы

абхазия

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/08/1039012976_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1c853276cc6102a60fc882e9f0690b01.jpg

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. На пульт дежурного МЧС поступило сообщение о сигнале помощи от туриста в составе группы, путешествующей в горном массиве Куджба Иашта Гудаутского района. Об этом сообщается на сайте ведомства. Туристом, пославшим сигнал, оказался москвич Андрей Дмитриев. Как выяснилось, сигнал о помощи сработал случайно, никому из путешественников помощь не требовалась. Тем не менее туристы вернулись в Сухум вместе с группой спасателей.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс абхазии, горы, абхазия, туристы