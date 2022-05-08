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Спасатели МЧС получили сигнал о помощи от туриста, путешествующего в горах Абхазии
Спасатели МЧС получили сигнал о помощи от туриста, путешествующего в горах Абхазии
Группа туристов путешествовала в горном массиве Куджба Иашта Гудаутского района. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T18:00+0300
2022-05-08T18:00+0300
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СУХУМ, 8 мая – Sputnik. На пульт дежурного МЧС поступило сообщение о сигнале помощи от туриста в составе группы, путешествующей в горном массиве Куджба Иашта Гудаутского района. Об этом сообщается на сайте ведомства. Туристом, пославшим сигнал, оказался москвич Андрей Дмитриев. Как выяснилось, сигнал о помощи сработал случайно, никому из путешественников помощь не требовалась. Тем не менее туристы вернулись в Сухум вместе с группой спасателей.
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мчс абхазии, горы, абхазия, туристы
Спасатели МЧС получили сигнал о помощи от туриста, путешествующего в горах Абхазии
18:00 08.05.2022 (обновлено: 19:13 08.05.2022)
Группа туристов путешествовала в горном массиве Куджба Иашта Гудаутского района.
СУХУМ, 8 мая – Sputnik.
На пульт дежурного МЧС поступило сообщение о сигнале помощи от туриста в составе группы, путешествующей в горном массиве Куджба Иашта Гудаутского района. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
Туристом, пославшим сигнал, оказался москвич Андрей Дмитриев.
На место выехала оперативная группа поисково-спасательного отряда МЧС.
Как выяснилось, сигнал о помощи сработал случайно, никому из путешественников помощь не требовалась.
Тем не менее туристы вернулись в Сухум вместе с группой спасателей.