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ВС России уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику США

ВС России уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику США

По данным Минобороны России, поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T21:00+0300

2022-05-08T21:00+0300

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СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику США в районе населенного пункта Соледар, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, уточнил Конашенков, поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах Красная горка, Верхнекаменка, Маяки Донецкой Народной Республики, Новодружевск Луганской Народной Республики, Резникова и Николаевка Харьковской области.Конашенков также сообщил, что российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской армии."Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов", – сказал Конашенков.Отмечается, что ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", установка РСЗО "Смерч" и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.

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