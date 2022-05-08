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Второй тур выборов в Южной Осетии состоялся

Второй тур выборов в Южной Осетии состоялся

На пост президента претендуют действующий глава ЮО Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T14:39+0300

2022-05-08T14:39+0300

2022-05-08T14:39+0300

южная осетия

президент

политика

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся. ЦИК Южной Осетии изготовил 40 тысяч бюллетеней, всего в республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.В 08:00 открылись 76 избирательных участков, в том числе в Сухуме, Владикавказе и Москве. Проголосовать на выборах главы республики в Абхазии можно в Национальной библиотеке на улице Лакоба, 111.За выборами в Южной Осетии будут следить иностранные наблюдатели из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.Делегация из Абхазии прибыла в РЮО 7 мая, в ее состав входят депутаты Народного Собрания Венори Бебия, Беслан Эмурхба и Алмас Акаба.

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южная осетия, президент, политика