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Второй тур выборов в Южной Осетии состоялся
Второй тур выборов в Южной Осетии состоялся
На пост президента претендуют действующий глава ЮО Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T14:39+0300
2022-05-08T14:39+0300
2022-05-08T14:39+0300
южная осетия
президент
политика
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся. ЦИК Южной Осетии изготовил 40 тысяч бюллетеней, всего в республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.В 08:00 открылись 76 избирательных участков, в том числе в Сухуме, Владикавказе и Москве. Проголосовать на выборах главы республики в Абхазии можно в Национальной библиотеке на улице Лакоба, 111.За выборами в Южной Осетии будут следить иностранные наблюдатели из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.Делегация из Абхазии прибыла в РЮО 7 мая, в ее состав входят депутаты Народного Собрания Венори Бебия, Беслан Эмурхба и Алмас Акаба.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
южная осетия, президент, политика
Второй тур выборов в Южной Осетии состоялся
На пост президента претендуют действующий глава ЮО Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся.
Глава ЦИК республики сообщила, что преодолен 30% барьер явки. На данный момент проголосовало 40,4% избирателей.
ЦИК Южной Осетии изготовил 40 тысяч бюллетеней, всего в республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
В 08:00 открылись 76 избирательных участков, в том числе в Сухуме, Владикавказе и Москве. Проголосовать на выборах главы республики в Абхазии можно в Национальной библиотеке на улице Лакоба, 111.
За выборами в Южной Осетии будут следить иностранные наблюдатели из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
Делегация из Абхазии прибыла в РЮО 7 мая, в ее состав входят депутаты Народного Собрания Венори Бебия, Беслан Эмурхба и Алмас Акаба.