https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/yavka-vo-vtorom-ture-vyborov-prezidenta-yuzhnoy-osetii-sostavila-pochti-70-protsentov-1039016785.html

Явка во втором туре выборов президента Южной Осетии составила почти 70 процентов

Явка во втором туре выборов президента Южной Осетии составила почти 70 процентов

Избирательные участки на голосовании во втором туре выборов президента Южной Осетии закрылись в 20:00. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

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южная осетия

президент

политика

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СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Явка избирателей на выборах президента Южной Осетии по состоянию на 20:00 составила 68,2 процента, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на члена ЦИК Фатиму Джиоеву.Предварительные итоги голосования ЦИК планирует огласить примерно к 23:00.На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.

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южная осетия, президент, политика