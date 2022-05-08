https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/yavka-vo-vtorom-ture-vyborov-prezidenta-yuzhnoy-osetii-sostavila-pochti-70-protsentov-1039016785.html
Явка во втором туре выборов президента Южной Осетии составила почти 70 процентов
Явка во втором туре выборов президента Южной Осетии составила почти 70 процентов
Избирательные участки на голосовании во втором туре выборов президента Южной Осетии закрылись в 20:00. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T20:45+0300
2022-05-08T20:45+0300
2022-05-08T21:40+0300
южная осетия
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политика
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СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Явка избирателей на выборах президента Южной Осетии по состоянию на 20:00 составила 68,2 процента, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на члена ЦИК Фатиму Джиоеву.Предварительные итоги голосования ЦИК планирует огласить примерно к 23:00.На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.
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южная осетия, президент, политика
Явка во втором туре выборов президента Южной Осетии составила почти 70 процентов
20:45 08.05.2022 (обновлено: 21:40 08.05.2022)
Избирательные участки на голосовании во втором туре выборов президента Южной Осетии закрылись в 20:00.
СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Явка избирателей на выборах президента Южной Осетии по состоянию на 20:00 составила 68,2 процента, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на члена ЦИК Фатиму Джиоеву.
Голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии завершилось ровно в 20:00, идет подсчет голосов.
Предварительные итоги голосования ЦИК планирует огласить примерно к 23:00.
На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.
Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.