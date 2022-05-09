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Со знаменами в руках: парад Победы в Сухуме
Со знаменами в руках: парад Победы в Сухуме
В столице Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T19:42+0300
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Мероприятия, посвященные Дню Победы, начались утром с возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и праздничного митинга. Руководство республики почтило память павших во время Великой Отечественной войны воинов. Затем состоялось торжественное прохождение парадных расчетов в котором приняли участие Министерство обороны Абхазии, седьмая российская военная база, пограничное управление ФСБ России в Абхазии. Кроме того, состоялась традиционная акция – "Бессмертный полк", в которой приняло участие несколько сотен человек. Участники собрались в парке у Площади Свободы, затем полк прошел по улице Гулиа, проспекту Леона, вышел на Набережную Махаджиров, акция закончилась у Памятника Неизвестному солдату. На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.
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фото, фото , мультимедиа, парад победы, вов, сухум, абхазия

Со знаменами в руках: парад Победы в Сухуме

19:42 09.05.2022
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В столице Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Мероприятия, посвященные Дню Победы, начались утром с возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и праздничного митинга.
Руководство республики почтило память павших во время Великой Отечественной войны воинов. Затем состоялось торжественное прохождение парадных расчетов в котором приняли участие Министерство обороны Абхазии, седьмая российская военная база, пограничное управление ФСБ России в Абхазии.
Кроме того, состоялась традиционная акция – "Бессмертный полк", в которой приняло участие несколько сотен человек. Участники собрались в парке у Площади Свободы, затем полк прошел по улице Гулиа, проспекту Леона, вышел на Набережную Махаджиров, акция закончилась у Памятника Неизвестному солдату.
На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В День Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме прошли праздничные мероприятия.

В День Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме прошли праздничные мероприятия. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В День Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме прошли праздничные мероприятия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной у памятника Неизвестному солдату состоялось торжественное прохождение парадных расчетов.

На набережной у памятника Неизвестному солдату состоялось торжественное прохождение парадных расчетов. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной у памятника Неизвестному солдату состоялось торжественное прохождение парадных расчетов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие, в том числе и дети были одеты в военную форму.

Многие, в том числе и дети были одеты в военную форму. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие, в том числе и дети были одеты в военную форму.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В торжественном марше участвовали парадные расчеты Министерства обороны Абхазии, седьмой российской военной базы, пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

В торжественном марше участвовали парадные расчеты Министерства обороны Абхазии, седьмой российской военной базы, пограничного управления ФСБ России в Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В торжественном марше участвовали парадные расчеты Министерства обороны Абхазии, седьмой российской военной базы, пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть на парад Победы пришло большое количество людей.

Посмотреть на парад Победы пришло большое количество людей. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть на парад Победы пришло большое количество людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумское высшее общевойсковое командное училище на параде.

Сухумское высшее общевойсковое командное училище на параде. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумское высшее общевойсковое командное училище на параде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Будущий защитник отечества со знаменем Победы.

Будущий защитник отечества со знаменем Победы. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Будущий защитник отечества со знаменем Победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Командовал торжественным маршем первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

Командовал торжественным маршем первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Командовал торжественным маршем первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Принимал парад – министр обороны республики Владимир Ануа.

Принимал парад – министр обороны республики Владимир Ануа. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Принимал парад – министр обороны республики Владимир Ануа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После, по набережной прошли школьники.

После, по набережной прошли школьники. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

После, по набережной прошли школьники.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это учащиеся столичных школ.

Это учащиеся столичных школ. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это учащиеся столичных школ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они несли плакат с надписью – "Спасибо деду за Победу".

Они несли плакат с надписью – &quot;Спасибо деду за Победу&quot;. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они несли плакат с надписью – "Спасибо деду за Победу".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В руках школьники держали воздушные шары, а также знамена Победы.

В руках школьники держали воздушные шары, а также знамена Победы. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В руках школьники держали воздушные шары, а также знамена Победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Марш сопровождался барабанным ритмом.

Марш сопровождался барабанным ритмом. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Марш сопровождался барабанным ритмом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Празднование 9 Мая продолжил традиционный "Бессмертный полк".

Празднование 9 Мая продолжил традиционный &quot;Бессмертный полк&quot;. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Празднование 9 Мая продолжил традиционный "Бессмертный полк".

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