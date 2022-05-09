Со знаменами в руках: парад Победы в Сухуме

Мероприятия, посвященные Дню Победы, начались утром с возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и праздничного митинга. Руководство республики почтило память павших во время Великой Отечественной войны воинов. Затем состоялось торжественное прохождение парадных расчетов в котором приняли участие Министерство обороны Абхазии, седьмая российская военная база, пограничное управление ФСБ России в Абхазии. Кроме того, состоялась традиционная акция – "Бессмертный полк", в которой приняло участие несколько сотен человек. Участники собрались в парке у Площади Свободы, затем полк прошел по улице Гулиа, проспекту Леона, вышел на Набережную Махаджиров, акция закончилась у Памятника Неизвестному солдату. На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.
В столице Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Мероприятия, посвященные Дню Победы, начались утром с возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и праздничного митинга.
Руководство республики почтило память павших во время Великой Отечественной войны воинов. Затем состоялось торжественное прохождение парадных расчетов в котором приняли участие Министерство обороны Абхазии, седьмая российская военная база, пограничное управление ФСБ России в Абхазии.
Кроме того, состоялась традиционная акция – "Бессмертный полк", в которой приняло участие несколько сотен человек. Участники собрались в парке у Площади Свободы, затем полк прошел по улице Гулиа, проспекту Леона, вышел на Набережную Махаджиров, акция закончилась у Памятника Неизвестному солдату.
На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.