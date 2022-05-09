https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aktsiya-bessmertnyy-polk-v-moskve-pryamaya-translyatsiya-1039020593.html

Акция "Бессмертный полк" в Москве: прямая трансляция

Акция "Бессмертный полк" в Москве: прямая трансляция

Акция "Бессмертный полк" проходит в России и других странах в понедельник 9 Мая. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

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видео

мультимедиа

россия

москва

вов

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"Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах.

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