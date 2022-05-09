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Акция "Бессмертный полк" в Москве: прямая трансляция
Акция "Бессмертный полк" в Москве: прямая трансляция
Акция "Бессмертный полк" проходит в России и других странах в понедельник 9 Мая. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T13:00+0300
2022-05-09T13:00+0300
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видео
мультимедиа
россия
москва
вов
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"Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах.
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видео, мультимедиа, россия, москва, вов, видео
Акция "Бессмертный полк" в Москве: прямая трансляция
13:00 09.05.2022 (обновлено: 13:01 09.05.2022)
Акция "Бессмертный полк" проходит в России и других странах в понедельник 9 Мая.
"Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах.