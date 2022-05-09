https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/istorik-avidzba-pamyat-o-veteranakh-samaya-svyaschennaya-relikviya-kotoraya-spaset-nas-1039030970.html
Историк Авидзба: память о ветеранах самая священная реликвия, которая спасет нас
Историк Авидзба: память о ветеранах самая священная реликвия, которая спасет нас
О том, почему важна историческая память, кто и почему пытается пересмотреть исторические факты в эфире радио Sputnik рассказал историк Аслан Авидзба. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T16:51+0300
2022-05-09T16:51+0300
2022-05-09T16:55+0300
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Историк Авидзба: память о ветеранах священная реликвия, которая спасет нас
Историк Авидзба: память о ветеранах священная реликвия, которая спасет нас
9 мая в некоторых странах не отмечают либо называют праздник по-другому. О чем говорят такие тенденции, почему важна историческая память, как то, что сегодня происходит на Украине, перекликается с тем, что было в 1941-45 годах своим мнением поделился историк Аслан Авидзба.По его мнению, войны являются неотъемлемыми спутниками человечества, они идут из-за прошлого и будущего, те государства, которые доминируют сегодня в мире хотят быть и хозяевами прошлого, потому и пытаются подменить понятия. В этой связи важно сохранить историческую память. Несмотря на то, что ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом все меньше и меньше, вместе с их уходом из жизни не должна исчезнуть идея уничтожения фашизма, великая победа, добытая ценою жизней миллионов людей.Беседу можно послушать в аудиофайле выше.На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.
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Историк Авидзба: память о ветеранах самая священная реликвия, которая спасет нас
16:51 09.05.2022 (обновлено: 16:55 09.05.2022)
О том, почему важна историческая память, кто и почему пытается пересмотреть исторические факты в эфире радио Sputnik рассказал историк Аслан Авидзба.
9 мая в некоторых странах не отмечают либо называют праздник по-другому. О чем говорят такие тенденции, почему важна историческая память, как то, что сегодня происходит на Украине, перекликается с тем, что было в 1941-45 годах своим мнением поделился историк Аслан Авидзба.
По его мнению, войны являются неотъемлемыми спутниками человечества, они идут из-за прошлого и будущего, те государства, которые доминируют сегодня в мире хотят быть и хозяевами прошлого, потому и пытаются подменить понятия. В этой связи важно сохранить историческую память. Несмотря на то, что ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом все меньше и меньше, вместе с их уходом из жизни не должна исчезнуть идея уничтожения фашизма, великая победа, добытая ценою жизней миллионов людей.
Беседу можно послушать в аудиофайле выше.
На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.