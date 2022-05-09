https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/parad-bessmertnyy-polk-i-muzyka-pobedy-sukhum-otmechaet-9-maya-1039026422.html
Парад, Бессмертный полк и музыка Победы: Сухум отмечает 9 Мая
Парад, Бессмертный полк и музыка Победы: Сухум отмечает 9 Мая
Во всех районах и города Абхазии в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят праздничные мероприятия. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T14:24+0300
2022-05-09T14:24+0300
2022-05-09T14:24+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
сухум
вов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039027069_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5c20664477585da7a4e588aebbae232.jpg
Утро 9 Мая началось в Сухуме с возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и праздничного митинга. Руководство республики почтило память павших во время Великой Отечественной войны воинов. После на набережной Сухума состоялось торжественное прохождение парадных расчетов.В торжественном марше приняли участие парадные расчеты Министерства обороны Абхазии, седьмой российской военной базы, пограничного управления ФСБ России в Абхазии.Марш сопровождался военной музыкой в исполнении сводного военного духового оркестра.По улицам Сухума прошел "Бессмертный полк", в акции приняли участие несколько сотен человек.На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039027069_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_42e7fa8686fece42c9a060c07f397130.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, сухум, вов, видео
Парад, Бессмертный полк и музыка Победы: Сухум отмечает 9 Мая
Во всех районах и города Абхазии в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят праздничные мероприятия.
Утро 9 Мая началось в Сухуме с возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и праздничного митинга. Руководство республики почтило память павших во время Великой Отечественной войны воинов.
После на набережной Сухума состоялось торжественное прохождение парадных расчетов.В торжественном марше приняли участие парадные расчеты Министерства обороны Абхазии, седьмой российской военной базы, пограничного управления ФСБ России в Абхазии.
Марш сопровождался военной музыкой в исполнении сводного военного духового оркестра.
По улицам Сухума прошел "Бессмертный полк", в акции приняли участие несколько сотен человек.
На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.