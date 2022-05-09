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Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
9 Мая в Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T10:00+0300
2022-05-09T10:00+0300
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В параде принимали участие около 11 тысяч военнослужащих - парадные расчеты суворовских училищ, высших военных учебных заведений, военнослужащих-женщин, видов и родов войск, а также других силовых ведомств и казачьего войска.Парад Победы в Москве посетило 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники.
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вов, видео, мультимедиа, москва, видео
Парад Победы на Красной площади
10:00 09.05.2022 (обновлено: 14:07 09.05.2022)
9 Мая в Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В параде принимали участие около 11 тысяч военнослужащих - парадные расчеты суворовских училищ, высших военных учебных заведений, военнослужащих-женщин, видов и родов войск, а также других силовых ведомств и казачьего войска.
Парад Победы в Москве посетило 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники.