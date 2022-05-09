https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/parad-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-pryamaya-translyatsiya-1039007009.html

Парад Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади

9 Мая в Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

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В параде принимали участие около 11 тысяч военнослужащих - парадные расчеты суворовских училищ, высших военных учебных заведений, военнослужащих-женщин, видов и родов войск, а также других силовых ведомств и казачьего войска.Парад Победы в Москве посетило 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники.

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