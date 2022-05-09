Праздничный салют в День Победы в Москве: трансляция завершена
21:55 09.05.2022 (обновлено: 22:15 09.05.2022)
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Салюты в День Победы в Москве пройдут в 10 часов вечера на 36 площадках.
Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, праздничные мероприятия к Дню Победы в столице завершатся в 22.00 артиллерийскими салютами и фейерверками, которые запланированы на 36 площадках. Салют продлится 10 минут.
В центральной части города шоу лучше всего будет видно с семи площадок: парк Горького, спорткомплекс "Лужники", московский городской сад "Эрмитаж", парк "Красногвардейские пруды", парк культуры и отдыха "Таганский", Москворецкая набережная, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана.
Кроме того, салюты можно посмотреть на таких крупных площадках в разных округах столицы, как парк культуры и отдыха "Сокольники", Измайловский парк культуры и отдыха, Лианозовский парк культуры и отдыха, парк имени Юрия Лужкова, всероссийский выставочный центр, Тушинский аэродром. Сразу две смотровые площадки организуют в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки.
В центральной части города шоу лучше всего будет видно с семи площадок: парк Горького, спорткомплекс "Лужники", московский городской сад "Эрмитаж", парк "Красногвардейские пруды", парк культуры и отдыха "Таганский", Москворецкая набережная, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана.
Кроме того, салюты можно посмотреть на таких крупных площадках в разных округах столицы, как парк культуры и отдыха "Сокольники", Измайловский парк культуры и отдыха, Лианозовский парк культуры и отдыха, парк имени Юрия Лужкова, всероссийский выставочный центр, Тушинский аэродром. Сразу две смотровые площадки организуют в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки.