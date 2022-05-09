Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/prazdnichnyy-salyut-v-den-pobedy-v-moskve-pryamaya-translyatsiya-1039035491.html
Праздничный салют в День Победы в Москве: трансляция завершена
Праздничный салют в День Победы в Москве: трансляция завершена
Салюты в День Победы в Москве пройдут в 10 часов вечера на 36 площадках. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T21:55+0300
2022-05-09T22:15+0300
видео
вов
мультимедиа
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039038472_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_51ace05ae87640027ad860cc1a2024be.jpg
Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, праздничные мероприятия к Дню Победы в столице завершатся в 22.00 артиллерийскими салютами и фейерверками, которые запланированы на 36 площадках. Салют продлится 10 минут.В центральной части города шоу лучше всего будет видно с семи площадок: парк Горького, спорткомплекс "Лужники", московский городской сад "Эрмитаж", парк "Красногвардейские пруды", парк культуры и отдыха "Таганский", Москворецкая набережная, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана.Кроме того, салюты можно посмотреть на таких крупных площадках в разных округах столицы, как парк культуры и отдыха "Сокольники", Измайловский парк культуры и отдыха, Лианозовский парк культуры и отдыха, парк имени Юрия Лужкова, всероссийский выставочный центр, Тушинский аэродром. Сразу две смотровые площадки организуют в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки.
москва
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039038472_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_3afa38cd41c8be9b701d08bde4e6c835.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, вов, мультимедиа, москва, видео

Праздничный салют в День Победы в Москве: трансляция завершена

21:55 09.05.2022 (обновлено: 22:15 09.05.2022)
© Видео Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Салюты в День Победы в Москве пройдут в 10 часов вечера на 36 площадках.
Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, праздничные мероприятия к Дню Победы в столице завершатся в 22.00 артиллерийскими салютами и фейерверками, которые запланированы на 36 площадках. Салют продлится 10 минут.

В центральной части города шоу лучше всего будет видно с семи площадок: парк Горького, спорткомплекс "Лужники", московский городской сад "Эрмитаж", парк "Красногвардейские пруды", парк культуры и отдыха "Таганский", Москворецкая набережная, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана.

Кроме того, салюты можно посмотреть на таких крупных площадках в разных округах столицы, как парк культуры и отдыха "Сокольники", Измайловский парк культуры и отдыха, Лианозовский парк культуры и отдыха, парк имени Юрия Лужкова, всероссийский выставочный центр, Тушинский аэродром. Сразу две смотровые площадки организуют в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0