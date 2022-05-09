https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/putin-zayavil-chto-ne-bylo-ni-odnogo-shansa-reshit-problemu-donbassa-mirno--1039027243.html

Путин заявил, что не было ни одного шанса решить проблему Донбасса мирно

Путин заявил, что не было ни одного шанса решить проблему Донбасса мирно

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T14:38+0300

2022-05-09T14:38+0300

2022-05-09T14:38+0300

владимир путин

россия

донбасс

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, он был бы использован, но России его не дали, пишет РИА Новости. В День Победы Путин встретился с Артёмом Жогой, отцом Владимира Жоги - погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта". Президент вручил Артему Жоге звезду Героя России, которой был посмертно награжден его сын.Кроме того, он отметил, что операция на Донбассе выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты.

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владимир путин, россия, донбасс