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Руководство Абхазии возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату

Руководство Абхазии возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату

В Абхазии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 9 Мая. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T10:12+0300

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Руководство Абхазии, главы ведомств и общественность возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Сухуме. Во всех районах и городах Абхазии проходят праздничные мероприятия к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

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абхазия, вов, аслан бжания