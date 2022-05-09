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Руководство Абхазии возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату
Руководство Абхазии возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату
В Абхазии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 9 Мая. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T10:12+0300
2022-05-09T10:12+0300
2022-05-09T10:12+0300
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Руководство Абхазии, главы ведомств и общественность возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Сухуме. Во всех районах и городах Абхазии проходят праздничные мероприятия к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, вов, аслан бжания
Руководство Абхазии возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату
В Абхазии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 9 Мая.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Руководство Абхазии, главы ведомств и общественность возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Сухуме.
Во всех районах и городах Абхазии проходят праздничные мероприятия к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.