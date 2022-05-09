https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/takie-obstoyatelstva-istorik-o-roli-abkhazii-v-velikoy-otechestvennoy-voyne--1038988837.html

Такие обстоятельства: историк о роли Абхазии в Великой Отечественной войне

Такие обстоятельства: историк о роли Абхазии в Великой Отечественной войне

О вкладе абхазского народа в Победу, о том, как оцениваются события Великой Отечественной войны сегодня, в эфире радио Sputnik рассказала, историк, старший... 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T10:25+0300

2022-05-09T10:25+0300

2022-05-09T10:25+0300

радио

такие обстоятельства

великая отечественная война (1941-1945)

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Такие обстоятельства: историк о роли Абхазии в Великой Отечественной войне Такие обстоятельства: историк о роли Абхазии в Великой Отечественной войне

В Великой Отечественной войне участвовало 55,5 тысячи жителей Абхазии, 17,5 тысяч из них не вернулись с фронта.Говоря о роли абхазского народа в Победу, историк сказала, что нет абхазской семьи, где не воевали прадеды нынешнего поколения, мы чтим ветеранов, чтим память войны, отметила Салакая в беседе на радио."Память войны в Абхазии еще жива, потому что мы прошли нашу войну, когда истребляли абхаз народ. Я видела, как ветераны и их дети, внуки плакали у памятника Неизвестному солдату", - сказала историк.Собеседник Sputnik сравнивала нацизм на Украине с тем, что происходило в Абхазии в 1992-1993 годах."Все что предшествовало Великой Отечественной войне сейчас рядом с ними, Украина – Россия. Тогда наши предки воевали против фашизма, а сейчас он процветает в Европе. Что такое нацизм и фашизм мы сами испытали в 1992 году. Мы на себе все это прочувствовали. Грузинские фашисты говорили, что Грузия должна быть только для грузин. Мы жили в таких условиях. Идея национализма и фашизма - страшные идеи ", - заключила Салакая.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, великая отечественная война (1941-1945), аудио