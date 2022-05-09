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ЦИК Южной Осетии огласил результаты выборов президента по итогам обработки 97% бюллетеней

ЦИК Южной Осетии огласил результаты выборов президента по итогам обработки 97% бюллетеней

Инаугурация нового президента Южной Осетии пройдет в течение десяти дней после окончательного подведения итогов голосования. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T12:59+0300

2022-05-09T12:59+0300

2022-05-09T12:59+0300

южная осетия

президенты

политика

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. По итогам подсчета 97% избирательных бюллетеней на выборах президента Южной Осетии побеждает Алан Гаглоев, пишет Sputnik Южная Осетия. По данным ЦИК, Гаглоев набрал 54,2%, за него проголосовали 15 867 граждан. Анатолия Бибилова поддержали 43,3% избирателей - 11 434 человека.ЦИК должен огласить окончательные результаты президентских выборов в течение пяти дней.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

южная осетия, президенты, политика