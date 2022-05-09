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ЦИК Южной Осетии огласил результаты выборов президента по итогам обработки 97% бюллетеней
ЦИК Южной Осетии огласил результаты выборов президента по итогам обработки 97% бюллетеней
Инаугурация нового президента Южной Осетии пройдет в течение десяти дней после окончательного подведения итогов голосования. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T12:59+0300
2022-05-09T12:59+0300
2022-05-09T12:59+0300
южная осетия
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политика
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. По итогам подсчета 97% избирательных бюллетеней на выборах президента Южной Осетии побеждает Алан Гаглоев, пишет Sputnik Южная Осетия. По данным ЦИК, Гаглоев набрал 54,2%, за него проголосовали 15 867 граждан. Анатолия Бибилова поддержали 43,3% избирателей - 11 434 человека.ЦИК должен огласить окончательные результаты президентских выборов в течение пяти дней.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
южная осетия, президенты, политика
ЦИК Южной Осетии огласил результаты выборов президента по итогам обработки 97% бюллетеней
Инаугурация нового президента Южной Осетии пройдет в течение десяти дней после окончательного подведения итогов голосования.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. По итогам подсчета 97% избирательных бюллетеней на выборах президента Южной Осетии побеждает Алан Гаглоев, пишет Sputnik Южная Осетия.
По данным ЦИК, Гаглоев набрал 54,2%, за него проголосовали 15 867 граждан.
Анатолия Бибилова поддержали 43,3% избирателей - 11 434 человека.
Против всех кандидатов проголосовали 779 человек, что составляет 2,5%.
ЦИК должен огласить окончательные результаты президентских выборов в течение пяти дней.