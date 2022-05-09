https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-zazheg-vechnyy-ogon-v-gudaute-1039021971.html
Ветеран Великой Отечественной войны зажег Вечный огонь в Гудауте
Ветеран Великой Отечественной войны зажег Вечный огонь в Гудауте
Частицы вечного огня из Москвы доставили в Абхазию в рамках акции “Огонь памяти” в субботу 7 мая. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T10:51+0300
2022-05-09T10:51+0300
2022-05-09T11:20+0300
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ветеран Великой Отечественной войны Рубен Керопян зажег Вечный огонь в Гудауте. Рубен Керопян - последний живой ветеран Великой Отечественной войны в Гудаутском районе. Он ушел на фронт в 17 лет и воевал в Белоруссии, в составе 1-го Украинского фронта.Частицы вечного огня из Москвы доставили в Абхазию в рамках акции “Огонь памяти” в субботу 7 мая. В День Победы во всех районах Абхазии от лампадок зажигают вечные огни у мемориалов погибшим в Великой Отечественной.Утром 9 Мая в Гудауте несколько сотен человек с портретами героев войны прошли в рамках акции "Бессмертный полк" к памятнику павшим воинам. В Абхазии сегодня живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны.
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вов, гудаутский район, гудаута, ветераны, абхазия
Ветеран Великой Отечественной войны зажег Вечный огонь в Гудауте
10:51 09.05.2022 (обновлено: 11:20 09.05.2022)
Частицы вечного огня из Москвы доставили в Абхазию в рамках акции “Огонь памяти” в субботу 7 мая.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ветеран Великой Отечественной войны Рубен Керопян зажег Вечный огонь в Гудауте.
Рубен Керопян - последний живой ветеран Великой Отечественной войны в Гудаутском районе. Он ушел на фронт в 17 лет и воевал в Белоруссии, в составе 1-го Украинского фронта.
"С Праздником, молодежь! Чтобы войны не было, жили мирно", - сказал ветеран в своем поздравлении с Днем Победы.
Частицы вечного огня из Москвы доставили в Абхазию в рамках акции “Огонь памяти” в субботу 7 мая. В День Победы во всех районах Абхазии от лампадок зажигают вечные огни у мемориалов погибшим в Великой Отечественной.
Утром 9 Мая в Гудауте несколько сотен человек с портретами героев войны прошли в рамках акции "Бессмертный полк" к памятнику павшим воинам.
В Абхазии сегодня живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны.