https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-zazheg-vechnyy-ogon-v-gudaute-1039021971.html

Ветеран Великой Отечественной войны зажег Вечный огонь в Гудауте

Ветеран Великой Отечественной войны зажег Вечный огонь в Гудауте

Частицы вечного огня из Москвы доставили в Абхазию в рамках акции “Огонь памяти” в субботу 7 мая. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T10:51+0300

2022-05-09T10:51+0300

2022-05-09T11:20+0300

в абхазии

вов

гудаутский район

гудаута

ветераны

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039022631_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_12fdb9f5d0125061a63aa5f03260d045.jpg

СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ветеран Великой Отечественной войны Рубен Керопян зажег Вечный огонь в Гудауте. Рубен Керопян - последний живой ветеран Великой Отечественной войны в Гудаутском районе. Он ушел на фронт в 17 лет и воевал в Белоруссии, в составе 1-го Украинского фронта.Частицы вечного огня из Москвы доставили в Абхазию в рамках акции “Огонь памяти” в субботу 7 мая. В День Победы во всех районах Абхазии от лампадок зажигают вечные огни у мемориалов погибшим в Великой Отечественной.Утром 9 Мая в Гудауте несколько сотен человек с портретами героев войны прошли в рамках акции "Бессмертный полк" к памятнику павшим воинам. В Абхазии сегодня живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны.

гудаутский район

гудаута

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вов, гудаутский район, гудаута, ветераны, абхазия