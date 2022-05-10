https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/abkhazskie-sportsmeny-stali-prizerami-turnira-po-sambo-v-sochi-1039046167.html
Абхазские спортсмены стали призерами турнира по самбо в Сочи
Абхазские спортсмены стали призерами турнира по самбо в Сочи
Открытый чемпионат города Сочи по самбо, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая. 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T17:00+0300
2022-05-10T17:00+0300
2022-05-10T17:14+0300
спорт
новости
самбо
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0a/1039045579_0:61:1053:653_1920x0_80_0_0_5b419b303048138b16e9dbcdf4d9547b.jpg
СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские спортсмены стали призерами турнира по самбо в Сочи, сообщил вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов.В весовой категории до 98 килограммов в финале встретились абхазские спортсмены Инал Гаделия и Саид Адлейба.Бронза в весовой категории до 73 килограммов досталась спортсмену из Гагры Артему Хатамяну.Открытый чемпионат города Сочи по самбо, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел накануне 9 Мая. В соревнованиях приняли участие 145 спортсменов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0a/1039045579_0:0:1053:789_1920x0_80_0_0_127fd63c02987305c7edeba7a285f7aa.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, самбо, абхазия
Абхазские спортсмены стали призерами турнира по самбо в Сочи
17:00 10.05.2022 (обновлено: 17:14 10.05.2022)
Открытый чемпионат города Сочи по самбо, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские спортсмены стали призерами турнира по самбо в Сочи, сообщил вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов.
В весовой категории до 98 килограммов в финале встретились абхазские спортсмены Инал Гаделия и Саид Адлейба.
"Удача улыбнулась Саиду Адлейба, и он стал чемпионом чемпионата", – сказал Погосов.
Бронза в весовой категории до 73 килограммов досталась спортсмену из Гагры Артему Хатамяну.
Открытый чемпионат города Сочи по самбо, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел накануне 9 Мая. В соревнованиях приняли участие 145 спортсменов.