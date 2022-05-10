https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/abkhazskie-sportsmeny-stali-prizerami-turnira-po-sambo-v-sochi-1039046167.html

Абхазские спортсмены стали призерами турнира по самбо в Сочи

Абхазские спортсмены стали призерами турнира по самбо в Сочи

Открытый чемпионат города Сочи по самбо, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские спортсмены стали призерами турнира по самбо в Сочи, сообщил вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов.В весовой категории до 98 килограммов в финале встретились абхазские спортсмены Инал Гаделия и Саид Адлейба.Бронза в весовой категории до 73 килограммов досталась спортсмену из Гагры Артему Хатамяну.Открытый чемпионат города Сочи по самбо, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел накануне 9 Мая. В соревнованиях приняли участие 145 спортсменов.

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спорт, новости, самбо, абхазия