https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/agu-predlozhil-novuyu-skhemu-uproschennogo-postupleniya-v-vuz-1039045263.html
АГУ предложил новую схему упрощенного поступления в вуз
АГУ предложил новую схему упрощенного поступления в вуз
АГУ представлен восемью факультетами, где можно получить образование почти по 40 направлениям, также работает отделение искусств. 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T16:44+0300
2022-05-10T16:44+0300
2022-05-10T17:02+0300
в абхазии
новости
агу
абитуриенты
студенты
образование
вузы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/17/1030598248_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_fc42d93077d8ae417bd84e87e129ca67.jpg
СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Выпускники абхазских школ смогут поступить в АГУ, сдав лишь один профильный экзамен. Такая возможность появится у абитуриентов, проявивших себя на специальной олимпиаде от вуза, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая кафедрой Абхазского языка и литературы филологического факультета Диана Джинджал.Первая олимпиада для поступления в Абхазский государственный университет состоится с 13 по 15 мая. Она пройдет по 37 направлениям, среди которых будут представлены бюджетные места на филологический, юридический, экономический и биолого-географический факультеты.По ее словам, оценка участников олимпиады будет проходить по болонской системе. Проходной балл для поступления – 70. Абитуриент, который наберет наибольшее количество баллов (до 100 - ред.), сможет претендовать на бюджетное место. На сегодня заявки для участия в олимпиаде уже подали около 200 человек.В 2021 году прием абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета проводился по 37 направлениям. Документы подали 689 абитуриентов, из которых было зачислено 588 человек, 239 прошли на обучение по бесплатной основе.Прием проводился в два этапа – основной и дополнительный. Допнабор пришлось объявить по специальностям, на которые не были освоены бюджетные места – математика, физика, биология, защита растений, а также по специальностям, по которым был недобор.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/17/1030598248_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_9f46bc4559771ab22a261c2a467bb7fa.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, агу, абитуриенты, студенты, образование, вузы
АГУ предложил новую схему упрощенного поступления в вуз
16:44 10.05.2022 (обновлено: 17:02 10.05.2022)
АГУ представлен восемью факультетами, где можно получить образование почти по 40 направлениям, также работает отделение искусств.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik.
Выпускники абхазских школ смогут поступить в АГУ, сдав лишь один профильный экзамен. Такая возможность появится у абитуриентов, проявивших себя на специальной олимпиаде
от вуза, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая кафедрой Абхазского языка и литературы филологического факультета Диана Джинджал.
Первая олимпиада для поступления в Абхазский государственный университет состоится с 13 по 15 мая. Она пройдет по 37 направлениям, среди которых будут представлены бюджетные места на филологический, юридический, экономический и биолого-географический факультеты.
"Во время вступительных испытаний, которые проходят летом, необходимо сдать три вступительных экзамена, а победители олимпиады могут поступить в университет, сдав один профильный экзамен", – объяснила Джинджал.
По ее словам, оценка участников олимпиады будет проходить по болонской системе. Проходной балл для поступления – 70. Абитуриент, который наберет наибольшее количество баллов (до 100 - ред.), сможет претендовать на бюджетное место.
На сегодня заявки для участия в олимпиаде уже подали около 200 человек.
В 2021 году прием абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета проводился по 37 направлениям. Документы подали 689 абитуриентов, из которых было зачислено 588 человек, 239 прошли на обучение по бесплатной основе.
Прием проводился в два этапа – основной и дополнительный. Допнабор пришлось объявить по специальностям, на которые не были освоены бюджетные места – математика, физика, биология, защита растений, а также по специальностям, по которым был недобор.