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АГУ предложил новую схему упрощенного поступления в вуз

АГУ предложил новую схему упрощенного поступления в вуз

АГУ представлен восемью факультетами, где можно получить образование почти по 40 направлениям, также работает отделение искусств. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T16:44+0300

2022-05-10T16:44+0300

2022-05-10T17:02+0300

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Выпускники абхазских школ смогут поступить в АГУ, сдав лишь один профильный экзамен. Такая возможность появится у абитуриентов, проявивших себя на специальной олимпиаде от вуза, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая кафедрой Абхазского языка и литературы филологического факультета Диана Джинджал.Первая олимпиада для поступления в Абхазский государственный университет состоится с 13 по 15 мая. Она пройдет по 37 направлениям, среди которых будут представлены бюджетные места на филологический, юридический, экономический и биолого-географический факультеты.По ее словам, оценка участников олимпиады будет проходить по болонской системе. Проходной балл для поступления – 70. Абитуриент, который наберет наибольшее количество баллов (до 100 - ред.), сможет претендовать на бюджетное место. На сегодня заявки для участия в олимпиаде уже подали около 200 человек.В 2021 году прием абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета проводился по 37 направлениям. Документы подали 689 абитуриентов, из которых было зачислено 588 человек, 239 прошли на обучение по бесплатной основе.Прием проводился в два этапа – основной и дополнительный. Допнабор пришлось объявить по специальностям, на которые не были освоены бюджетные места – математика, физика, биология, защита растений, а также по специальностям, по которым был недобор.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, агу, абитуриенты, студенты, образование, вузы