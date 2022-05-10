https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/belorussiya-nachinaet-vtoroy-etap-proverki-sil-reagirovaniya-armii-1039044067.html

Белоруссия начинает второй этап проверки сил реагирования армии

Белоруссия начинает второй этап проверки сил реагирования армии

Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило о начале внезапной проверке своих Вооруженных сил. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T14:08+0300

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. В Белоруссии начинается второй этап проверки сил реагирования армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусские СМИ.По словам главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина, внезапная проверка армии спланирована в рамках адекватной реакции на учения НАТО, которые начались 1 мая.Министр подчеркнул, что белорусская сторона видит каждое движение, какие батальонные группы задействуют и на каких полигонах, а также задачи, которые планируют отрабатывать.Минобороны Белоруссии 4 мая объявило о внезапной проверке сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Целью мероприятия заявлялась оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

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в мире, белоруссия, армия, новости, нато