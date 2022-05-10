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Белоруссия начинает второй этап проверки сил реагирования армии
Белоруссия начинает второй этап проверки сил реагирования армии
Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило о начале внезапной проверке своих Вооруженных сил. 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T14:08+0300
2022-05-10T14:08+0300
2022-05-10T14:13+0300
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. В Белоруссии начинается второй этап проверки сил реагирования армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусские СМИ.По словам главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина, внезапная проверка армии спланирована в рамках адекватной реакции на учения НАТО, которые начались 1 мая.Министр подчеркнул, что белорусская сторона видит каждое движение, какие батальонные группы задействуют и на каких полигонах, а также задачи, которые планируют отрабатывать.Минобороны Белоруссии 4 мая объявило о внезапной проверке сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Целью мероприятия заявлялась оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.
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в мире, белоруссия, армия, новости, нато
Белоруссия начинает второй этап проверки сил реагирования армии
14:08 10.05.2022 (обновлено: 14:13 10.05.2022)
Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило о начале внезапной проверке своих Вооруженных сил.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik.
В Белоруссии начинается второй этап проверки сил реагирования армии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на белорусские СМИ.
По словам главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина, внезапная проверка армии спланирована в рамках адекватной реакции на учения НАТО, которые начались 1 мая.
Министр подчеркнул, что белорусская сторона видит каждое движение, какие батальонные группы задействуют и на каких полигонах, а также задачи, которые планируют отрабатывать.
"Понимая угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", – сказал глава военного ведомства.
Минобороны Белоруссии 4 мая объявило о внезапной проверке сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Целью мероприятия заявлялась оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.