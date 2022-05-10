https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/gazprom-postavlyaet-gaz-cherez-ukrainu-v-es-po-kontraktu-zayavil-kupriyanov-1039047680.html
"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС по контракту, заявил Куприянов
"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС по контракту, заявил Куприянов
Украинская компания 10 мая заявил о том, что транзит российского газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая из-за... 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T20:41+0300
2022-05-10T20:41+0300
2022-05-10T20:44+0300
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0a/1039047641_0:222:2363:1551_1920x0_80_0_0_75d0f415ea41a3ba82a2011a8c10421c.jpg
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. "Газпром" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляя газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, чьи слова приводятся в Telegram-канале компании.Во вторник "Оператор ГТС Украины" официально уведомил "Газпром" о том, что украинская сторона из-за форс-мажорных обстоятельств прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 7:00 11 мая. ОГТСУ предложил перенести все объемы газа на газоизмерительную станцию "Суджа".Что касается переноса транзита на ГИС "Суджа", он технологически невозможен, распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 2019 года, украинской стороне это известно, отметил Куприянов.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0a/1039047641_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_b2ef2ef83c4be98fcd795577fb76258a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости
"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС по контракту, заявил Куприянов
20:41 10.05.2022 (обновлено: 20:44 10.05.2022)
Украинская компания 10 мая заявил о том, что транзит российского газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая из-за форс-мажора.
СУХУМ, 10 мая - Sputnik.
"Газпром" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляя газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, чьи слова приводятся в Telegram-канале
компании.
Во вторник "Оператор ГТС Украины" официально уведомил "Газпром" о том, что украинская сторона из-за форс-мажорных обстоятельств прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 7:00 11 мая. ОГТСУ предложил перенести все объемы газа на газоизмерительную станцию "Суджа".
"Газпром" перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены", - прокомментировал представитель "Газпрома" ситуацию.
Что касается переноса транзита на ГИС "Суджа", он технологически невозможен, распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 2019 года, украинской стороне это известно, отметил Куприянов.