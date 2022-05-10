https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/gazprom-postavlyaet-gaz-cherez-ukrainu-v-es-po-kontraktu-zayavil-kupriyanov-1039047680.html

"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС по контракту, заявил Куприянов

"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС по контракту, заявил Куприянов

Украинская компания 10 мая заявил о том, что транзит российского газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая из-за... 10.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. "Газпром" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляя газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, чьи слова приводятся в Telegram-канале компании.Во вторник "Оператор ГТС Украины" официально уведомил "Газпром" о том, что украинская сторона из-за форс-мажорных обстоятельств прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 7:00 11 мая. ОГТСУ предложил перенести все объемы газа на газоизмерительную станцию "Суджа".Что касается переноса транзита на ГИС "Суджа", он технологически невозможен, распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 2019 года, украинской стороне это известно, отметил Куприянов.

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