https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/koronavirus-podtverdilsya-u-15-chelovek-v-abkhazii-za-nedelyu-1039041167.html

Коронавирус подтвердился у 15 человек в Абхазии за неделю

Коронавирус подтвердился у 15 человек в Абхазии за неделю

На предыдущей неделе в Абхазии было выявлено всего три случая заражения коронавирусной инфекцией. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T10:28+0300

2022-05-10T10:28+0300

2022-05-10T10:42+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Со 2 мая по 9 мая COVID-19 подтвержден у 15 человек в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас шесть пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выявили 53626 случаев заражения. Зарегистрировано 683 летальных исхода.

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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия