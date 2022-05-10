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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/koronavirus-podtverdilsya-u-15-chelovek-v-abkhazii-za-nedelyu-1039041167.html
Коронавирус подтвердился у 15 человек в Абхазии за неделю
Коронавирус подтвердился у 15 человек в Абхазии за неделю
На предыдущей неделе в Абхазии было выявлено всего три случая заражения коронавирусной инфекцией. 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T10:28+0300
2022-05-10T10:42+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Со 2 мая по 9 мая COVID-19 подтвержден у 15 человек в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас шесть пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выявили 53626 случаев заражения. Зарегистрировано 683 летальных исхода.
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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия

Коронавирус подтвердился у 15 человек в Абхазии за неделю

10:28 10.05.2022 (обновлено: 10:42 10.05.2022)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТестирование на антитела к коронавирусу
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© Sputnik / Денис Абрамов
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На предыдущей неделе в Абхазии было выявлено всего три случая заражения коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Со 2 мая по 9 мая COVID-19 подтвержден у 15 человек в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас шесть пациентов с COVID-19.
Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выявили 53626 случаев заражения. Зарегистрировано 683 летальных исхода.
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