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Неизвестные осквернили памятники в сухумском пантеоне
Неизвестные осквернили памятники в сухумском пантеоне
Вандалы сняли и забрали с трех памятников бронзовые таблички с надписями. 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T12:52+0300
2022-05-10T12:52+0300
2022-05-10T13:46+0300
в абхазии
памятники
вандалы
новости
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Неизвестные осквернили три памятника в пантеоне на Сухумской горе, об этом сообщил "Апсныпресс" председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.От рук вандалов пострадали надгробные памятники советского и абхазского государственного деятеля Аслана Отырба, его супруги Татьяны Конджария, а также бывшего министра культуры Темура Кецба. На памятниках откручены бронзовые таблички с надписями. Абхазоу заявил, что это произошло потому, что за пантеоном, где похоронены десятки писателей и общественных деятелей Абхазии, никто не следит. Пантеон писателей, государственных и общественных деятелей Абхазии был открыт в 1965 году. Там похоронены известные личности, такие как поэты Кязым Агумаа и Иван Тарба, актриса Минадора Зухба, актер Шарах Пачалиа, ученый Михаил Трапш. В наше время в пантеоне никого не хоронят, он закрыт.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
памятники, вандалы, новости
Неизвестные осквернили памятники в сухумском пантеоне
12:52 10.05.2022 (обновлено: 13:46 10.05.2022)
Вандалы сняли и забрали с трех памятников бронзовые таблички с надписями.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik.
Неизвестные осквернили три памятника в пантеоне на Сухумской горе, об этом сообщил "Апсныпресс"
председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.
От рук вандалов пострадали надгробные памятники советского и абхазского государственного деятеля Аслана Отырба, его супруги Татьяны Конджария, а также бывшего министра культуры Темура Кецба. На памятниках откручены бронзовые таблички с надписями.
Абхазоу заявил, что это произошло потому, что за пантеоном, где похоронены десятки писателей и общественных деятелей Абхазии, никто не следит.
"Дело в том, что этот объект долгое время остается без присмотра. Когда-то, в советское время, там были охранники, которые следили за территорией. В послевоенные годы состояние пантеона оставляет желать лучшего", – сказал писатель.
Пантеон писателей, государственных и общественных деятелей Абхазии был открыт в 1965 году. Там похоронены известные личности, такие как поэты Кязым Агумаа и Иван Тарба, актриса Минадора Зухба, актер Шарах Пачалиа, ученый Михаил Трапш. В наше время в пантеоне никого не хоронят, он закрыт.