https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/neizvestnye-oskvernili-pamyatniki-v-sukhumskom-panteone-1039043221.html

Неизвестные осквернили памятники в сухумском пантеоне

Неизвестные осквернили памятники в сухумском пантеоне

Вандалы сняли и забрали с трех памятников бронзовые таблички с надписями. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T12:52+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Неизвестные осквернили три памятника в пантеоне на Сухумской горе, об этом сообщил "Апсныпресс" председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.От рук вандалов пострадали надгробные памятники советского и абхазского государственного деятеля Аслана Отырба, его супруги Татьяны Конджария, а также бывшего министра культуры Темура Кецба. На памятниках откручены бронзовые таблички с надписями. Абхазоу заявил, что это произошло потому, что за пантеоном, где похоронены десятки писателей и общественных деятелей Абхазии, никто не следит. Пантеон писателей, государственных и общественных деятелей Абхазии был открыт в 1965 году. Там похоронены известные личности, такие как поэты Кязым Агумаа и Иван Тарба, актриса Минадора Зухба, актер Шарах Пачалиа, ученый Михаил Трапш. В наше время в пантеоне никого не хоронят, он закрыт.

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памятники, вандалы, новости