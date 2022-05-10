https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/pervyy-prezident-ukrainy-leonid-kravchuk-skonchalsya-v-vozraste-88-let-1039047994.html

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет

Последние два года Кравчук занимал должность председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T21:05+0300

2022-05-10T21:05+0300

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Первый президент Украины Леонид Кравчук ушел из жизни во вторник после продолжительной болезни, сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в кругу семьи политика."Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни", - говорится в сообщении.Кравчуку было 88 лет. Леонид Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах страны 1 декабря 1991 года. Спустя неделю после этого он подписал Беловежские соглашения, ознаменовавшие собой распад Советского Союза. На посту главы государства проработал до июля 1994 года , когда прошли досрочные выборы президента, в которых он проиграл Леониду Кучме.С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 Кравчук председателем контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/shest-chelovek-kotorye-ubili-sssr-zachem-oni-eto-sdelali-1036639201.html

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