Подоляка: умирая, украинский режим хочет заложить под страну бомбу замедленного действия

Агонизирующие англо-американские "подстилки" давят на все возможные точки объединения против их власти. Очень наглядна история с украинской Православной церковью, которую Зеленский решил официально дожать, объединив ее окончательно с уродливой структурой, которую создавал еще Порошенко. Их логика понятна – даже умирая, ныне действующий режим хочет заложить под Украину бомбу замедленного действия, которая будет тикать еще не одно десятилетие. И сегодня важнейший момент, чтобы эта бомба не была заложена, и потом не взорвала внутреннюю стабильность на Украине, когда она будет очищена от всех этих прихвостней, – это устойчивость иерархов церкви.