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Подоляка: умирая, украинский режим хочет заложить под страну бомбу замедленного действия
Подоляка: умирая, украинский режим хочет заложить под страну бомбу замедленного действия
Известный журналист и блогер Юрий Подоляка прокомментировал действия украинских властей по отношению к упрекнувшим их военным. 10.05.2022, Sputnik Абхазия
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Подоляка: умирая, украинский режим хочет заложить под Украину бомбу замедленного действия
Подоляка: умирая, украинский режим хочет заложить под Украину бомбу замедленного действия
Военные, которые, потеряв две трети личного состава, посмели упрекнуть власть — под арестом. Блогер в своем Telegram-канале приводит в пример историю с Православной церковью Украины в качестве одной из точек, на которые идет давление. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, аудио

Подоляка: умирая, украинский режим хочет заложить под страну бомбу замедленного действия

10:19 10.05.2022 (обновлено: 11:59 10.05.2022)
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Подоляка: умирая, украинский режим хочет заложить под Украину бомбу замедленного действия
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Известный журналист и блогер Юрий Подоляка прокомментировал действия украинских властей по отношению к упрекнувшим их военным.
Военные, которые, потеряв две трети личного состава, посмели упрекнуть власть — под арестом.

"С учетом участившихся подобных заявлений, видео, которые записывают украинские военнослужащие, командование ВС Украины по давлению политического руководства страны приняло решение жестко подавлять подобные заявления, сделать так, чтобы этого больше никогда не проявлялось. Потому что это очень сильно давит на моральный дух украинских вооруженных сил, заставляя многих солдат, взявших в руки оружие, задуматься, а правильный ли выбор они сделали? И все большее количество солдат делает вывод, что их выбор был неправильным. Сегодняшнее событие – водораздельная точка, в которой проявляется все – не только правильность выбора, но и устойчивость идей, а самое главное, устойчивость людей", – сказал Подоляка.

Блогер в своем Telegram-канале приводит в пример историю с Православной церковью Украины в качестве одной из точек, на которые идет давление.

Агонизирующие англо-американские "подстилки" давят на все возможные точки объединения против их власти. Очень наглядна история с украинской Православной церковью, которую Зеленский решил официально дожать, объединив ее окончательно с уродливой структурой, которую создавал еще Порошенко. Их логика понятна – даже умирая, ныне действующий режим хочет заложить под Украину бомбу замедленного действия, которая будет тикать еще не одно десятилетие. И сегодня важнейший момент, чтобы эта бомба не была заложена, и потом не взорвала внутреннюю стабильность на Украине, когда она будет очищена от всех этих прихвостней, – это устойчивость иерархов церкви.

Юрий Подоляк - Sputnik Абхазия
Юрий Подоляка
блогер
Подробности слушайте в аудиофайле.
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