Подоляка: умирая, украинский режим хочет заложить под страну бомбу замедленного действия
"С учетом участившихся подобных заявлений, видео, которые записывают украинские военнослужащие, командование ВС Украины по давлению политического руководства страны приняло решение жестко подавлять подобные заявления, сделать так, чтобы этого больше никогда не проявлялось. Потому что это очень сильно давит на моральный дух украинских вооруженных сил, заставляя многих солдат, взявших в руки оружие, задуматься, а правильный ли выбор они сделали? И все большее количество солдат делает вывод, что их выбор был неправильным. Сегодняшнее событие – водораздельная точка, в которой проявляется все – не только правильность выбора, но и устойчивость идей, а самое главное, устойчивость людей", – сказал Подоляка.
Агонизирующие англо-американские "подстилки" давят на все возможные точки объединения против их власти. Очень наглядна история с украинской Православной церковью, которую Зеленский решил официально дожать, объединив ее окончательно с уродливой структурой, которую создавал еще Порошенко. Их логика понятна – даже умирая, ныне действующий режим хочет заложить под Украину бомбу замедленного действия, которая будет тикать еще не одно десятилетие. И сегодня важнейший момент, чтобы эта бомба не была заложена, и потом не взорвала внутреннюю стабильность на Украине, когда она будет очищена от всех этих прихвостней, – это устойчивость иерархов церкви.