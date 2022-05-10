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Политолог о НАТО: самая агрессивная группировка в истории
Политолог о НАТО: самая агрессивная группировка в истории
Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал на радио Sputnik заявление папы римского о действиях НАТО. 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T14:47+0300
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Политолог о НАТО: самая агрессивная группировка в истории
Политолог о НАТО: самая агрессивная группировка в истории
Ранее папа римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу специальной военной операции на Украине. "Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", — сказал он.В беседе на радио Sputnik Шаповалов отметил, что папа римский здесь не является безучастным и нейтральным лицом.По его словам, НАТО — это самая большая, опасная и агрессивная военная группировка в мире не только на данный момент, но и за все время существования человечества.
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Политолог о НАТО: самая агрессивная группировка в истории
Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал на радио Sputnik заявление папы римского о действиях НАТО.
Ранее папа римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу специальной военной операции на Украине.
"Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", — сказал он.
В беседе на радио Sputnik Шаповалов отметил, что папа римский здесь не является безучастным и нейтральным лицом.
"Он представитель западного сообщества и никогда этого не скрывал. Мы наблюдаем на протяжении многих десятилетий, во-первых, агрессивную экспансию стран НАТО на восток к границам России, начиная с 1991 года до настоящего времени. Количество стран возросло почти в три раза — с 12 до 30. А границы НАТО придвинулись непосредственно к границам Российской Федерации, и это представляло очень серьезную угрозу для России и серьезные проблемы для российской обороны", — сказал Шаповалов.
По его словам, НАТО — это самая большая, опасная и агрессивная военная группировка в мире не только на данный момент, но и за все время существования человечества.