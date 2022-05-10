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Политолог о НАТО: самая агрессивная группировка в истории

Политолог о НАТО: самая агрессивная группировка в истории

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал на радио Sputnik заявление папы римского о действиях НАТО. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T14:47+0300

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Политолог о НАТО: самая агрессивная группировка в истории Политолог о НАТО: самая агрессивная группировка в истории

Ранее папа римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу специальной военной операции на Украине. "Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", — сказал он.В беседе на радио Sputnik Шаповалов отметил, что папа римский здесь не является безучастным и нейтральным лицом.По его словам, НАТО — это самая большая, опасная и агрессивная военная группировка в мире не только на данный момент, но и за все время существования человечества.

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