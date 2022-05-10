https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/premera-spektaklya-chetvertyy-stul-sostoitsya-v-abkhazskom-dramteatre-1039046719.html

Премьера спектакля "Четвертый стул" состоится в Абхазском драмтеатре

Премьера спектакля "Четвертый стул" состоится в Абхазском драмтеатре

Спектакль "Четвертый стул" поставлен по мотивам одноименной пьесы итальянского писателя Тонино Гуэрра и французской журналистки Люсиль Лакс. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T18:05+0300

2022-05-10T18:05+0300

2022-05-10T18:05+0300

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера спектакля "Четвертый стул" состоится в Абхазском государственном драматическом театре 10 и 11 мая, рассказал в интервью радио Sputnik режиссер-постановщик Роман Сабуа.По словам Сабуа, при постановке спектакля наиболее важная задача - ответить на вопрос, что эта постановка будет рассказывать зрителю, на какие современные вопросы отвечать, какую проблематику поднимать, будет ли материал актуален.В главных ролях актеры театра Саид Лазба и Хибла Мукба. Сабуа отметил, что, по его мнению, актеры наиболее подошли под характер персонажей и раскрыли свое мастерство в ходе работы.Сабуа отметил, что декорации постановки "аскетичные", так как театр планирует ездить со спектаклем по районам и перевоз декораций не должен составлять труда.

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