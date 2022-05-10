https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/prezident-ssha-podpisal-zakon-o-lend-lize-dlya-ukrainy-1039040058.html

Президент США подписал закон о "ленд-лизе" для Украины

Президент США подписал закон о "ленд-лизе" для Украины

Проект закона был представлен еще в январе сенатором от штата Техас Джоном Корнином. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T09:00+0300

2022-05-10T09:00+0300

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Президент США Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи, сообщает РИА Новости.Документ, ранее одобренный обеими палатами конгресса США, призван упростить оказание военной помощи Украине. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании законопроекта.Практика ленд-лиза стала широко известна во время Второй мировой войны, когда Штаты на частично взаимообразной основе поставляли оружие и стратегические материалы союзникам по антигитлеровской коалиции, в том числе и Советскому Союзу.Сейчас конгресс рассматривает запрос администрации президента США о помощи для Украины в размере 33 миллиардов долларов на нынешний фискальный год (заканчивается 1 октября), 20,4 миллиарда из этого пакета предусмотрены "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности" Украине, а 8,5 миллиарда предполагаются для экономической помощи Киеву.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/rasshirenie-lend-liza-dlya-ukrainy-pora-zhech-mosty-1038811841.html

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