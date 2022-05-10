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Ромашкин о бронировании туров в Абхазию: есть возможность выйти на объемы 2021 года
Ромашкин о бронировании туров в Абхазию: есть возможность выйти на объемы 2021 года
О бронировании туров в Абхазию, тенденциях этого сезона в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор российской туристической компании "Дельфин" Сергей... 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T11:55+0300
2022-05-10T11:55+0300
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Ромашкин о бронировании туров в Абхазию
Ромашкин о бронировании туров в Абхазию
Туристический сезон в Абхазии откроется официально в июне, но в стране уже немало отдыхающих. Спрос на отдых в Абхазию в этом году ниже на 5-7 % по сравнению с 2021 годом, сказал Сергей Ромашкин.Директор российской туристической компании рассказал о сложностях, с которыми в этом году столкнулись отдыхающие и турфирмы, о тенденциях этого сезона.Полная версия беседы в аудиофайле.
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отдых в абхазии, туризм, летний сезон в абхазии, подкасты, аудио
Ромашкин о бронировании туров в Абхазию: есть возможность выйти на объемы 2021 года
11:55 10.05.2022 (обновлено: 11:56 10.05.2022)
О бронировании туров в Абхазию, тенденциях этого сезона в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор российской туристической компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Туристический сезон в Абхазии откроется официально в июне, но в стране уже немало отдыхающих. Спрос на отдых в Абхазию в этом году ниже на 5-7 % по сравнению с 2021 годом, сказал Сергей Ромашкин.
"Я бы не считал, что это плохой результат, дело в том, что 2021 год в силу известных причин, таких как коронавирус, ограничения, остановка и возобновление туризма, был достаточно необычным и показал рекордные результаты за последние 10-15 лет. Результат (в этом году - прим.) все равно неплохой. Думаю, что все же есть возможность выйти в объемы 2021 года", – сказал Ромашкин.
Директор российской туристической компании рассказал о сложностях, с которыми в этом году столкнулись отдыхающие и турфирмы, о тенденциях этого сезона.
Полная версия беседы в аудиофайле
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