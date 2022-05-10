https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/romashkin-o-bronirovanii-turov-v-abkhaziyu-est-vozmozhnost-vyyti-na-obemy-2021-goda-1039023735.html

Ромашкин о бронировании туров в Абхазию: есть возможность выйти на объемы 2021 года

Ромашкин о бронировании туров в Абхазию: есть возможность выйти на объемы 2021 года

О бронировании туров в Абхазию, тенденциях этого сезона в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор российской туристической компании "Дельфин" Сергей... 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T11:55+0300

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Ромашкин о бронировании туров в Абхазию Ромашкин о бронировании туров в Абхазию

Туристический сезон в Абхазии откроется официально в июне, но в стране уже немало отдыхающих. Спрос на отдых в Абхазию в этом году ниже на 5-7 % по сравнению с 2021 годом, сказал Сергей Ромашкин.Директор российской туристической компании рассказал о сложностях, с которыми в этом году столкнулись отдыхающие и турфирмы, о тенденциях этого сезона.Полная версия беседы в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, туризм, летний сезон в абхазии, подкасты, аудио