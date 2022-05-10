https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-300-ukrainskikh-zrk-s-nachala-spetsoperatsii-1039042225.html

Российская армия уничтожила 300 украинских ЗРК с начала спецоперации

Российская армия уничтожила 300 украинских ЗРК с начала спецоперации

За минувшую ночь российская авиация поразила 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T11:45+0300

2022-05-10T11:45+0300

2022-05-10T12:12+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. За время российской военной спецоперации по демилитаризации Украины уничтожено уже 300 зенитных ракетных комплексов ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Минувшей ночью ракетные войска и артиллерия России поразили 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также пять складов боеприпасов и горючего в Николаевской области. В результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники, уточнил генерал.Также вечером 9 мая в ходе воздушного боя в Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

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