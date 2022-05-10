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Российская армия уничтожила 300 украинских ЗРК с начала спецоперации
Российская армия уничтожила 300 украинских ЗРК с начала спецоперации
За минувшую ночь российская авиация поразила 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T11:45+0300
2022-05-10T11:45+0300
2022-05-10T12:12+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. За время российской военной спецоперации по демилитаризации Украины уничтожено уже 300 зенитных ракетных комплексов ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Минувшей ночью ракетные войска и артиллерия России поразили 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также пять складов боеприпасов и горючего в Николаевской области. В результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники, уточнил генерал.Также вечером 9 мая в ходе воздушного боя в Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости
Российская армия уничтожила 300 украинских ЗРК с начала спецоперации
11:45 10.05.2022 (обновлено: 12:12 10.05.2022)
За минувшую ночь российская авиация поразила 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik. За время российской военной спецоперации по демилитаризации Украины уничтожено уже 300 зенитных ракетных комплексов ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники", – сообщил Конашенков на брифинге во вторник.
Минувшей ночью ракетные войска и артиллерия России поразили 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также пять складов боеприпасов и горючего в Николаевской области. В результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники, уточнил генерал.
Также вечером 9 мая в ходе воздушного боя в Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.