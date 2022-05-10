https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/voyska-lnr-pri-podderzhke-vs-rossii-vyshli-na-granitsu-respubliki-1039041823.html

Войска ЛНР при поддержке ВС России вышли на границу республики

Войска ЛНР при поддержке ВС России вышли на границу республики

Завершение зачистки населенного пункта Попасная в ЛНР стало поворотным моментом в освобождении республики. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T11:05+0300

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Силы ЛНР при поддержке российских войск завершили зачистку Попасной и, прорвав оборону ВСУ, вышли к границе республики, сообщил во время утреннего брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал уточнил, что в результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.Специальная военная операция по защите Донбасса проводится российской армией с 24 февраля.

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новости, лнр, донбасс, россия, украина, министерство обороны рф