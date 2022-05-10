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Войска ЛНР при поддержке ВС России вышли на границу республики
Войска ЛНР при поддержке ВС России вышли на границу республики
Завершение зачистки населенного пункта Попасная в ЛНР стало поворотным моментом в освобождении республики. 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T11:05+0300
2022-05-10T11:05+0300
2022-05-10T11:27+0300
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Силы ЛНР при поддержке российских войск завершили зачистку Попасной и, прорвав оборону ВСУ, вышли к границе республики, сообщил во время утреннего брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал уточнил, что в результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.Специальная военная операция по защите Донбасса проводится российской армией с 24 февраля.
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новости, лнр, донбасс, россия, украина, министерство обороны рф
Войска ЛНР при поддержке ВС России вышли на границу республики
11:05 10.05.2022 (обновлено: 11:27 10.05.2022)
Завершение зачистки населенного пункта Попасная в ЛНР стало поворотным моментом в освобождении республики.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik.
Силы ЛНР при поддержке российских войск завершили зачистку Попасной и, прорвав оборону ВСУ, вышли к границе республики, сообщил
во время утреннего брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики", – сказал он.
Генерал уточнил, что в результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.
Специальная военная операция по защите Донбасса проводится российской армией с 24 февраля.