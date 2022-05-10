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ВСУ потеряли 50 человек и 30 беспилотников при попытке захвата Змеиного
ВСУ потеряли 50 человек и 30 беспилотников при попытке захвата Змеиного
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. При попытке захвата острова Змеиный за последние трое суток ВСУ потеряли 30 военных беспилотников, 10 вертолетов, четыре самолета и... 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T19:58+0300
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. При попытке захвата острова Змеиный за последние трое суток ВСУ потеряли 30 военных беспилотников, 10 вертолетов, четыре самолета и более 50 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Саму попытку захвата острова он назвал провалившейся "пиар-акции" киевского режима, предпринятой в канун 9 мая, Праздника Победы в Великой Отечественной войне.Он отметил, что девять беспилотников были турецкими ударными "Байрактар-ТБ2". Потерянные ВСУ самолеты - это три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.После провала операции Киева на Змеином сейчас остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов, добавил представитель российского военного ведомства.
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ВСУ потеряли 50 человек и 30 беспилотников при попытке захвата Змеиного
19:58 10.05.2022 (обновлено: 20:12 10.05.2022) СУХУМ, 10 мая - Sputnik.
При попытке захвата острова Змеиный за последние трое суток ВСУ потеряли 30 военных беспилотников, 10 вертолетов, четыре самолета и более 50 военнослужащих, сообщил
официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Саму попытку захвата острова он назвал провалившейся "пиар-акции" киевского режима, предпринятой в канун 9 мая, Праздника Победы в Великой Отечественной войне.
"Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, 10 вертолетов, трех катеров и 30 беспилотных летательных аппаратов", - заявил Конашенков.
Он отметил, что девять беспилотников были турецкими ударными "Байрактар-ТБ2". Потерянные ВСУ самолеты - это три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.
После провала операции Киева на Змеином сейчас остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов, добавил представитель российского военного ведомства.