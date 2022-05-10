https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/vsu-poteryali-50-chelovek-i-30-bespilotnikov-pri-popytke-zakhvata-zmeinogo-1039047445.html

ВСУ потеряли 50 человек и 30 беспилотников при попытке захвата Змеиного

ВСУ потеряли 50 человек и 30 беспилотников при попытке захвата Змеиного

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. При попытке захвата острова Змеиный за последние трое суток ВСУ потеряли 30 военных беспилотников, 10 вертолетов, четыре самолета и... 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T19:58+0300

2022-05-10T19:58+0300

2022-05-10T20:12+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

вооружения

армия

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0a/1039047525_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2acc9fcdfdc74f94467f3ef07dd36692.jpg

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. При попытке захвата острова Змеиный за последние трое суток ВСУ потеряли 30 военных беспилотников, 10 вертолетов, четыре самолета и более 50 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Саму попытку захвата острова он назвал провалившейся "пиар-акции" киевского режима, предпринятой в канун 9 мая, Праздника Победы в Великой Отечественной войне.Он отметил, что девять беспилотников были турецкими ударными "Байрактар-ТБ2". Потерянные ВСУ самолеты - это три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.После провала операции Киева на Змеином сейчас остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов, добавил представитель российского военного ведомства.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф