https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/apple-prekraschaet-vypusk-pleerov-ipod-1039050440.html
Apple прекращает выпуск плееров iPod
Apple прекращает выпуск плееров iPod
В марте Apple сократила производство двух продуктов – iPhone SE и AirPods – в связи со снижением спроса на потребительскую электронику, обусловленное инфляцией... 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T11:00+0300
2022-05-11T11:00+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Apple прекращает производство музыкальных плееров iPod, которые были впервые представлены в начале 2000-х, следует из пресс-релиза компании.В релизе отмечается, что приложение Apple Music обеспечивает лучшее качество звука.У покупателей есть возможность приобрести iPod Touch на сайте apple.com, в магазинах Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple, пока товар есть в наличии.Apple – американская компания, основанная в 1976 году, выпускает популярную электронику, от компьютеров и айфонов до умных часов и программного обеспечения.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
apple, в мире, новости, электроника
Apple прекращает выпуск плееров iPod
11:00 11.05.2022 (обновлено: 11:16 11.05.2022)
В марте Apple сократила производство двух продуктов – iPhone SE и AirPods – в связи со снижением спроса на потребительскую электронику, обусловленное инфляцией и геополитическим фоном.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik.
Apple прекращает производство музыкальных плееров iPod, которые были впервые представлены в начале 2000-х, следует из пресс-релиза
компании.
"С самого своего появления более 20 лет назад iPod очаровал пользователей по всему миру, которым нравится брать музыку с собой в дорогу. Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более 30 000 списков воспроизведения, доступных через Apple Music", – цитирует компания старшего вице-президента компании Грега Джосвиака (Greg Joswiak).
В релизе отмечается, что приложение Apple Music обеспечивает лучшее качество звука.
У покупателей есть возможность приобрести iPod Touch на сайте apple.com, в магазинах Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple, пока товар есть в наличии.
Apple – американская компания, основанная в 1976 году, выпускает популярную электронику, от компьютеров и айфонов до умных часов и программного обеспечения.