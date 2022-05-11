Apple прекращает выпуск плееров iPod

"С самого своего появления более 20 лет назад iPod очаровал пользователей по всему миру, которым нравится брать музыку с собой в дорогу. Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более 30 000 списков воспроизведения, доступных через Apple Music", – цитирует компания старшего вице-президента компании Грега Джосвиака (Greg Joswiak).