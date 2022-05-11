https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/bolee-100-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-dnr-s-nachala-eskalatsii-1039050018.html

Более 100 мирных жителей погибли в ДНР с начала эскалации

Более 100 мирных жителей погибли в ДНР с начала эскалации

ВСУ каждый день обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, в том числе из запрещенных видов вооружения, таких как ракеты "Точка-У". 11.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. В ДНР погибли 110 мирных жителей за 84 дня с начала эскалации в регионе, сообщает представительство СЦКК республики в Telegram-канале."За 84 дня эскалации погибли 110 мирных жителей, в том числе четверо детей. Ранения различной степени тяжести получили 499 мирных жителей, в том числе 41 ребенок", – говорится в посте.С 17 февраля в Донецкой Народной Республике зафиксировано 2658 фактов ведения огня, 2399 из них – из тяжелого вооружения. По данным на 11 мая, противником выпущено 26 326 боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет "Точка-У", пять ракет "Смерч", 25 ракет "Ураган" и 3771 ракету "Град".В результате обстрелов повреждены 3307 жилых домов и 701 объект гражданской инфраструктуры, отмечается в сообщении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/yan-gagin-posle-pobedy-dnr-ne-budet-klyanchit-dengi-s-protyanutoy-rukoy-1038998205.html

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