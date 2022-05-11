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МИД Абхазии направил поздравление в МИД ДНР по случаю Дня Республики

МИД Абхазии направил поздравление в МИД ДНР по случаю Дня Республики

Ровно восемь лет назад, 11 мая 2014 года, была провозглашена Донецкая Народная Республика. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. МИД Абхазии направил поздравительную ноту в МИД Донецкой Народной Республики по случаю празднования Дня ДНР, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.Сухум выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества между Абхазией и ДНР отвечает интересам обоих государств.День образования Донецкой Народной Республике отмечается с 2014 года, спустя без малого восемь лет независимость ДНР и ЛНР признала Россия, а вслед за ней и Абхазия.

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