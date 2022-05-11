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МИД Абхазии направил поздравление в МИД ДНР по случаю Дня Республики
МИД Абхазии направил поздравление в МИД ДНР по случаю Дня Республики
Ровно восемь лет назад, 11 мая 2014 года, была провозглашена Донецкая Народная Республика. 11.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. МИД Абхазии направил поздравительную ноту в МИД Донецкой Народной Республики по случаю празднования Дня ДНР, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.Сухум выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества между Абхазией и ДНР отвечает интересам обоих государств.День образования Донецкой Народной Республике отмечается с 2014 года, спустя без малого восемь лет независимость ДНР и ЛНР признала Россия, а вслед за ней и Абхазия.
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МИД Абхазии направил поздравление в МИД ДНР по случаю Дня Республики

11:40 11.05.2022 (обновлено: 11:51 11.05.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДень республики в ДНР
День республики в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ровно восемь лет назад, 11 мая 2014 года, была провозглашена Донецкая Народная Республика.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik. МИД Абхазии направил поздравительную ноту в МИД Донецкой Народной Республики по случаю празднования Дня ДНР, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Этот день, являясь одним из важнейших государственных праздников, олицетворяет народную сплоченность. Он объединяет всех жителей республики, которым дороги ценности патриотизма, уважения к своей Родине", – отмечается в послании.

Сухум выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества между Абхазией и ДНР отвечает интересам обоих государств.
День образования Донецкой Народной Республике отмечается с 2014 года, спустя без малого восемь лет независимость ДНР и ЛНР признала Россия, а вслед за ней и Абхазия.
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