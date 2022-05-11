https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/obem-urozhaya-klubniki-v-etom-sezone-budet-nizhe-proshlogodnego-zayavili-v-tpp-1039059844.html

Объем урожая клубники в этом сезоне будет ниже прошлогоднего, заявили в ТПП

Объем урожая клубники в этом сезоне будет ниже прошлогоднего, заявили в ТПП

В прошлом году в Абхазии собрали более двух тысяч тонн клубники, чуть более 400 тонн из этого объема было экспортировано в Россию. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T22:10+0300

2022-05-11T22:10+0300

2022-05-11T22:10+0300

в абхазии

клубника

экспорт

ягоды

товары

торговля

экономика

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Объем урожая клубники в Абхазии в этом сезоне будет ниже прошлогоднего, уменьшится и экспорт ягоды в Россию, следует из анализа проведенного ТПП республики.Специалисты Палаты в апреле и начале мая посетили 29 клубничных хозяйств в Гулрыпшском и Очамчырском районах и на месте ознакомились с технологией выращивания ягод и возникающими в этом деле трудностями.По словам фермеров, на спад объема урожая повлияло в основном повышение цен на удобрения и тепличные конструкции, а также погодные условия.Так как клубника - скоропортящийся товар, возникают сложности в доставке ягоды в центральные российские регионы, несмотря на соблюдение условий транспортировки. Кроме того, наблюдается снижение спроса на абхазскую ягоду на юге России, поскольку внутренний рынок там насыщен собственным производством.С учетом всех факторов, ТПП спрогнозировало уменьшение экспорта клубники в Россию.В Палате отметили, что предприятия и личные подсобные хозяйства, специализирующиеся на выращивании ягоды, стали параллельно возделывать другие сельскохозяйственные культуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210610/Aromatnyy-biznes-sbor-klubniki-v-Drande-1032587225.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

клубника, экспорт, ягоды, товары, торговля, экономика